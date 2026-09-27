Ataque armado deja dos estudiantes de la UAEM muertos en Cuernavaca

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    Ataque armado deja dos estudiantes de la UAEM muertos en Cuernavaca
    Las víctimas se encontraban conviviendo en ese momento en el sitio tras asistir a un cumpleaños. Cuartoscuro

Se identificó a los fallecidos como alumnos activos de la Prepa 2 “Blanca Lydia Trejo”, de la Universidad morelense

CUERNAVACA, MOR.- Una nueva agresión armada eliminó la esporádica tranquilidad este fin de semana en la capital morelense, Cuernavaca, luego que hombres armados atacaran a tiros a un grupo de jóvenes en la colonia Chulavista, y mataran a dos de ellos, cuyos cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto de la principal avenida de esta zona citadina.

De acuerdo con información proporcionada testigos, y posteriormente difundidas por medios locales, las víctimas se encontraban conviviendo en ese momento en el sitio tras haber asistido a un cumpleaños.

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En determinado momento los agresores irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra los asistentes a corta distancia, debido al ataque tres personas fueron heridas de gravedad.

Tras las detonaciones, vecinos del lugar llamaron a los servicios de emergencias y minutos después paramédicos acudieron a brindar auxilio, sin embargo, al llegar confirmaron el deceso de dos de los jóvenes mientras que una tercera persona fue trasladada a un hospital cercano.

NO HAY DETENIDOS POR EL DOBLE HOMICIDIO

Fueron compañeros y familiares de las víctimas mortales quienes confirmaron su identidad y trascendió que se trataba de alumnos activos de la Preparatoria Número 2 “Blanca Lydia Trejo” de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y que ambos eran originarios del vecino poblado de San Antón.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado y elementos de la Policía estatal llegaron para acordonar el área de la agresión armada y realizar el levantamiento de los cuerpos. A su vez iniciaron las indagatorias ministeriales correspondientes.

Hasta ahora no se han reportado detenidos por este doble homicidio.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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