Ataque armado deja dos estudiantes de la UAEM muertos en Cuernavaca

CUERNAVACA, MOR.- Una nueva agresión armada eliminó la esporádica tranquilidad este fin de semana en la capital morelense, Cuernavaca, luego que hombres armados atacaran a tiros a un grupo de jóvenes en la colonia Chulavista, y mataran a dos de ellos, cuyos cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto de la principal avenida de esta zona citadina. De acuerdo con información proporcionada testigos, y posteriormente difundidas por medios locales, las víctimas se encontraban conviviendo en ese momento en el sitio tras haber asistido a un cumpleaños.

En determinado momento los agresores irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra los asistentes a corta distancia, debido al ataque tres personas fueron heridas de gravedad. Tras las detonaciones, vecinos del lugar llamaron a los servicios de emergencias y minutos después paramédicos acudieron a brindar auxilio, sin embargo, al llegar confirmaron el deceso de dos de los jóvenes mientras que una tercera persona fue trasladada a un hospital cercano.

NO HAY DETENIDOS POR EL DOBLE HOMICIDIO Fueron compañeros y familiares de las víctimas mortales quienes confirmaron su identidad y trascendió que se trataba de alumnos activos de la Preparatoria Número 2 “Blanca Lydia Trejo” de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y que ambos eran originarios del vecino poblado de San Antón.

Agentes de la Fiscalía General del Estado y elementos de la Policía estatal llegaron para acordonar el área de la agresión armada y realizar el levantamiento de los cuerpos. A su vez iniciaron las indagatorias ministeriales correspondientes.

Hasta ahora no se han reportado detenidos por este doble homicidio.