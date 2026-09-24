Elecciones 2027: Morena rompe con el PT en Morelos tras bloqueos y el cierre de Palacio de Gobierno en Cuernavaca

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    Elecciones 2027: Morena rompe con el PT en Morelos tras bloqueos y el cierre de Palacio de Gobierno en Cuernavaca
    Militantes del PT habrían mantenido sitiada la capital morelense por más de tres horas. Cortesía

La medida fue anunciada por Martha Patricia García Garnica, secretaria general del partido guinda en Morelos

CUERNAVACA, MOR.- La dirigencia estatal de Morena anunció su rompimiento con el Partido del Trabajo en Morelos para los comicios de 2027, luego que un grupo de militantes del partido aliado a la 4T bloqueó la autopista México-Cuernavaca, cerró el Palacio de Gobierno con cadenas y candados, y mantuvo sitiado a Cuernavaca por más de tres horas.

“Sabemos que las decisiones sobre la alianza corresponden a la dirigencia nacional de Morena y respetamos esa facultad, sin embargo, bajo estas condiciones el partido Morena Morelos optaría por no ir en alianza con el PT porque una alianza requiere lealtad como proyecto, respeto a las instituciones y compromiso con la voluntad popular”, anunció Martha Patricia García Garnica, secretaria general de Morena en Morelos, en funciones de presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del partido.

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En conferencia de prensa dijo que el diálogo solicitado por el PT no se construye afectando las vialidades, tanto estatales como federales. Se construye, dijo, con respeto y con responsabilidad a la ciudadanía morelense, quien no tiene porqué sufrir las consecuencias de cálculos políticos ajenos a sus verdaderas necesidades.

EJECUTIVO ESTATAL PRESENTARÁ DOS DENUNCIAS POR ACCIONES OCURRIDAS DURANTE LA PROTESTA

Por separado, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, informó que el Ejecutivo estatal presentará dos denuncias por la obstrucción de vías de comunicación federal y la retención de trabajadores durante la protesta protagonizada por militantes del Partido del Trabajo (PT).

Agregó que una notaría pública acudió a la sede del Poder Ejecutivo para dar fe de las acciones ocurridas durante la protesta, y lamentó las afectaciones ocasionadas a los ciudadanos que no pudieron transitar libremente, así como los daños y afectaciones a edificios públicos.

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“No debemos y no permitiremos llegar a esa parálisis de actividades que afectan a la ciudadanía. La clase política no puede afectar a la ciudadanía, está para servir, no para ir en contra”, sostuvo el encargado de la política interna.

“TODOS LOS PARTIDOS SON NECESARIOS EN UNA ALIANZA”: FLORES BUSTAMANTE

Por su parte, el diputado federal de Morena, Juan Ángel Flores Bustamante, afirmó que todos los partidos políticos son necesarios en una alianza electoral, como el Partido del Trabajo y el partido Verde, pero resulta necesario anteponer los intereses generales de la población, no los particulares.

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“La dirigencia nacional de Morena tendrá que llamar a su dirigencia nacional del Partido del Trabajo y hacer las mesas de diálogo para resolver estos problemas, porque no se trata de olvidar y abandonar el tema y volver a los ataques. No es así, porque entonces estaríamos cayendo en esa postura, que está cayendo el Partido del Trabajo en estos momentos”, expuso.

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