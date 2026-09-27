Morena busca censurar ‘memes’ con legislación ambigua, acusa el PAN: ‘La propiedad intelectual debe protegerse’, dice

CDMX.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, calificó como grave que Morena pretenda abrir la puerta a la censura de “memes”, sátiras, parodias, caricaturas o cualquier forma legítima de crítica política mediante reformas en materia de propiedad intelectual. El dirigente panista señaló que la discusión en torno al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en el Senado de la República ha encendido alertas por la posibilidad de que una redacción ambigua sobre el uso, reproducción o imitación de identidad gráfica y signos oficiales pueda alcanzar contenidos satíricos o críticos.

Señaló que Acción Nacional ha exigido que cualquier redacción cierre de manera expresa esa posibilidad y proteja sin ambigüedades el periodismo, la crítica política, la sátira, la parodia, la caricatura, el humor y los “memes”. “La propiedad intelectual debe protegerse. Lo que no vamos a permitir es que esa protección se convierta en una herramienta para intimidar, silenciar o castigar a quien critica al gobierno”, sostuvo.

ADVIERTEN DE UNA REGULACIÓN MAL DISEÑADA Jorge Romero afirmó que el PAN reconoce la necesidad de combatir la piratería y proteger los derechos legítimos de autores y creadores, pero advirtió que una regulación mal diseñada puede generar incentivos para retirar contenidos, provocar autocensura o inhibir el debate público. “La censura indirecta también puede producirse cuando resulta más sencillo borrar una publicación que defenderla, o cuando periodistas, caricaturistas y creadores deben preguntarse si una crítica al gobierno puede convertirse en un problema legal”, advirtió.

Romero Herrera recordó que la preocupación del PAN no surge de manera aislada. En 2025, una iniciativa en materia de telecomunicaciones incluyó originalmente la posibilidad de solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales, disposición que finalmente fue retirada; posteriormente surgió la discusión sobre derechos de las audiencias y el papel del Estado frente a determinados contenidos. “Cuando se acumulan reformas, sanciones y facultades alrededor de lo que se puede publicar, la obligación de la oposición es poner atención. Un gobierno democrático tiene que soportar la crítica, la caricatura, el meme, la investigación periodística e incluso la burla más incómoda”, afirmó.

LUCHA DEL PODER ANTE LA CRÍTICA, ACUSA EL PAN El líder panista puntualizó que la respuesta del poder frente a una publicación crítica debe darse con argumentos, aclaraciones, derecho de réplica y resultados, nunca mediante herramientas que puedan convertirse en amenazas contra la libertad de expresión. “Presidenta Claudia Sheinbaum: si les molestan las críticas, respondan con resultados; si les incomodan los memes, dejen de dar motivos. Lo que no vamos a aceptar es que se pretenda resolver con amenazas legales lo que debe responderse con argumentos”, señaló.

El presidente nacional del PAN afirmó que las bancadas del partido blanquiazul en el Congreso defenderán que cualquier reforma en esta materia incluya salvaguardas claras y expresas para impedir que pueda utilizarse contra periodistas, ciudadanos, caricaturistas, creadores o voces críticas. “El poder no puede convertirse en árbitro de la crítica que recibe. La libertad de expresión existe precisamente para proteger aquello que incomoda al poder. En Acción Nacional vamos a seguir defendiendo la Patria, a las familias mexicanas y, hoy más que nunca, la libertad de expresarnos sin miedo. La crítica no se censura, se contesta”, recalcó.