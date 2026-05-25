Ataque contra Guardia Civil en Zamora deja 6 policías heridos

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México
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    Ataque contra Guardia Civil en Zamora deja 6 policías heridos
    La agresión sería una reacción a los operativos que realizan autoridades estatales y federales, en esa región del occidente michoacano. Cortesía

El ataque en este municipio michoacano fue adjudicado al Cártel Jalisco Nueva Generación

ZAMORA, MICH.- El pasado viernes, seis elementos de la Guardia Civil quedaron lesionados -tres de ellos de gravedad-, así como un joven, durante un ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el municipio de Zamora.

Las áreas de inteligencia revelaron que la célula delictiva de esa organización criminal que perpetró el atentado contra las fuerzas estatales está bajo el mando de Heraclio Guerrero Martínez, ‘Tío Lako’.

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Las fuentes consultadas, atribuyeron ese ataque armado, a la respuesta de ese jefe regional del CJNG, luego de que fuerzas federales, les asestaran un duro golpe ese mismo día por la mañana, en el municipio de Jiquilpan.

Pero también, explicaron, a los operativos que realizan autoridades estatales y federales, en esa región del occidente michoacano.

SIETE ELEMENTOS HERIDOS Y UN CIVIL

El pasado 22 de mayo, resultado del ataque, siete elementos y un joven, fueron lesionados, en el municipio de Zamora.

La ofensiva criminal fue perpetrada mientras los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cargaban sus unidades de combustible en una gasolinera ubicada sobre el libramiento de esa ciudad ubicada a 181 kilómetros de la capital michoacana.

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Los informes señalan que los sujetos armados viajaban en varios vehículos, desde donde abrieron fuego en contra de los policías, quienes repelieron la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento.

En el lugar, seis elementos de la Guardia Civil quedaron lesionados, así como un joven que quedó entre el fuego cruzado.

Los reportes advierten que varios de los criminales también fueron lesionados y auxiliados por los demás sicarios.

La SSP Michoacán, desplegó un operativo por aire y tierra, en busca de los responsables de este hecho criminal, apoyada por fuerzas federales y de la Fiscalía del estado.

Las áreas estatales y federales de seguridad, dijeron que el CJNG, que busca ingresar y apoderarse de ese municipio productor de berries y localizado en los límites de Michoacán y el estado de Jalisco.

¿QUIÉN ES EL TÍO LAKO?

Heraclio Guerrero Martínez, Tío Lako, entre otras cosas, es señalado como presunto responsable del secuestro y asesinato de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa.

También es considerado uno de los principales generadores de violencia y era uno de los operadores más cercanos a Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fundador y líder del CJNG, abatido apenas el pasado 22 de febrero en el estado de Jalisco.

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Junto con sus sobrinos, Javier y Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, alias El 8, así como Ricardo Ruiz Velas, El Doble R (RR), Guerrero Martínez controla la parte occidente de Michoacán y los Altos Norte de Jalisco. También los municipios sureños de Zacatecas, así como los municipios de Jalisco colindantes con Michoacán.

Esa familia es señalada como la responsable de derribar un helicóptero del Ejército Mexicano en Ocotlán el 1 de mayo de 2015, donde murieron 18 militares y dos elementos de la ahora extinta Policía Federal.

El Tío Lako fue detenido en 2015 como presunto autor intelectual del asesinato del fundador de las autodefensas y candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo; sin embargo, poco después fue liberado.

Otro de los integrantes de ese grupo criminal es Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, El 8, ahijado de El Mencho, y sobrino de Heraclio Guerrero Martínez, Tío Lako.

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