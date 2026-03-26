Atlas Renewable Energy proyecta inversión de 2,000 mdd en México de la mano de la CFE

”Esto muestra que los inversionistas están apostando fuertemente por México; es reflejo de un cambio respecto a la administración anterior, en la que se busca trabajar con el sector privado, aunque las nuevas reglas aún son algo inflexibles”, señaló.

La sobredemanda de proyectos en la convocatoria para esquemas de desarrollo mixto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) refleja el interés por invertir en México, aseguró Camilo Serrano, regional general manager para España, México y Colombia de Atlas Renewable Energy.

No obstante, advirtió que aún falta concretar etapas clave, como el cierre financiero y la entrada en operación de los primeros proyectos. Agregó que el objetivo del Gobierno es incorporar 9 gigawatts (GW) de capacidad instalada hacia el final del sexenio.

Serrano indicó que uno de los principales retos es definir el nivel de almacenamiento requerido -particularmente baterías- sin elevar de forma significativa los costos de los proyectos, a fin de mantener su viabilidad financiera.

Consideró que la autoridad está generando condiciones para alcanzar esta meta, priorizando proyectos con avances regulatorios y mayores probabilidades de conclusión.

En este contexto, Atlas participa en la convocatoria de esquemas mixtos y prevé concursar también en la segunda convocatoria de permisos bajo planeación vinculante.

”Nuestro portafolio suma aproximadamente 2.5 GW en proyectos, además de 1.5 GW en baterías. Hemos presentado dos proyectos bajo esquemas mixtos y esperamos participar con otros dos en la siguiente convocatoria”, detalló.

La inversión estimada asciende a alrededor de 2 mil millones de dólares, sujeta a definiciones adicionales por parte del Gobierno.

De acuerdo con la CFE, Atlas participa con dos proyectos: uno de 200 megawatts (MW) en Campeche y otro en la central fotovoltaica Concepción de Mendizábal, en Nava, Coahuila, con capacidad de 858 MW.

El directivo explicó que, a diferencia de la planeación vinculante -donde el Gobierno agiliza permisos pero no garantiza la compra de energía-, en los esquemas mixtos la CFE funge como comprador de hasta 70 por ciento de la electricidad generada.

Adicionalmente, Atlas analiza incorporar una central en un Polo de Desarrollo en el centro del País mediante adquisición o alianza con terceros.

”Estamos en negociaciones; se trata de proyectos que podrían integrarse a nuestro portafolio, aunque no necesariamente los desarrollaríamos directamente”, comentó.