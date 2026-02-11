Aumentó 8.7% el precio de las viviendas en México

A lo largo de 2025, los precios de la vivienda en el país, adquirida mediante crédito hipotecario, aumentaron 8.7 por ciento, de acuerdo con el Índice de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

A nivel nacional, el valor promedio de avalúo de una vivienda fue de un millón 863 mil 965 pesos, mientras que el valor mediano se ubicó en un millón 209 mil 189 pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado conjunto con la SHF.

No obstante, al ordenar los valores de los créditos hipotecarios de menor a mayor, se observa que el 25 por ciento de las operaciones a nivel nacional se realizaron por un monto inferior a 791 mil pesos.

Variaciones por región y tipo de inmueble

-Ciudad de México: Registró un incremento del 4.7 por ciento durante 2025.

-Valle de México: El Índice SHF presentó un crecimiento del 5.1 por ciento.

-Zona Metropolitana de Guadalajara: Mostró un aumento del 11.3 por ciento.

-Zona Metropolitana de Monterrey: Registró un incremento del 9.4 por ciento.

Por tipo de vivienda, el Índice SHF de vivienda nueva presentó una variación positiva del 8.5 por ciento, mientras que el correspondiente a vivienda usada aumentó 8.7 por ciento en el acumulado anual de 2025. Durante el periodo, se observó una proporción de viviendas usadas del 63.1 por ciento y del 36.9 por ciento de viviendas nuevas.

El Índice SHF para casas solas se incrementó 9.1 por ciento, mientras que el de casas en condominio y departamentos (considerados de manera conjunta) avanzó 8.2 por ciento en 2025.

Contexto económico

En cuanto al segmento económico-social, el Índice SHF registró un aumento del 11 por ciento, mientras que el correspondiente a la vivienda media-residencial se incrementó 7.4 por ciento.

“El aumento en el valor de las viviendas se dio en un entorno macroeconómico en el que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1.6 por ciento en el cuarto trimestre de 2025, al compararlo con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”, se explicó en el comunicado.

Se agregó que el número de trabajadores permanentes registrados en el IMSS creció 1.1 por ciento entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, mientras que la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 3.7 por ciento. Asimismo, de acuerdo con el Banco de México (Banxico), la tasa hipotecaria promedio en el cuarto trimestre de 2025 fue de 11.55 por ciento.

Este comportamiento de los precios también refleja una oferta de vivienda limitada en varias regiones del país, mayores costos de construcción y una demanda que, pese al entorno de tasas elevadas, se ha mantenido activa, particularmente en segmentos medios y económicos, así como en zonas metropolitanas con crecimiento poblacional y dinamismo laboral.