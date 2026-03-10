Aureliano Hernández Palacios es designado como el nuevo titular de la ASF

La Cámara de Diputados eligió a Aureliano Hernández Palacios Cardel como el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por los próximos ocho años (2006 a 2034), al obtener la mayoría calificada en el Pleno con 472 votos para suceder a David Colmenares Páramo. La terna fue avalada hace unas horas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que también estaba integrada por Luis Miguel Martínez Anzures, quien obtuvo seis votos, y Elizabeth Barba Villafán, obtuvo uno. A la vez, se registraron dos votos nulos y 19 cédulas inutilizadas.

Durante la presentación de la terna ante el pleno, el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), recordó que en el proceso hubo 92 inscritos, de los cuáles, salió la terna con los tres perfiles mejor evaluados. “Les puedo afirmar que frente a ustedes están los mejores perfiles evaluados por cada una de las diversas fuerzas políticas, los tres perfiles tienen la capacidad, la experiencia, pero lo más importante, tienen honorabilidad para asumir un puesto de la mayor relevancia que implica la Auditoría Superior”, declaró. TE PUEDE INTERESAR: Avalan terna final para la ASF: Aureliano Hernández, Elizabeth Barba y Miguel Martínez son elegidos RINDE PROTESTA El nuevo responsable de la ASF rindió protesta inmediatamente ante el Pleno de la cámara baja, para ocupar el cargo a partir del 15 de marzo. A su llegada al salón de sesiones, el funcionario fue recibido en medio de abrazos por parte de diputadas y diputados de Morena, quienes además aprovechaban para tomarse fotos con el nuevo titular del máximo órgano fiscalizador del país.

Tras un lapso de 7 minutos, la Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, dijo: “Ciudadano Aureliano Hernández Palacios Cardel, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar Leal y patrióticamente el cargo de Auditor Superior de la Federación que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de La Unión?”. “Sí, protesto”, respondió. “Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande”, afirman ante la respuesta. TE PUEDE INTERESAR: Monterrey, único municipio de NL con auditoría forense de la ASF ¿QUIÉN ES AURELIANO HERNÁNDEZ? Aureliano Hernández Palacios Cardel es auditor especial del Gasto Federalizado de la ASF, desde el 17 de octubre de 2025 al ser designado por Colmenares; es economista, maestro en políticas públicas y administrador público en diversos cargos como ser director general de la Administración de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (CDMX). Hernández Palacios Cardel es considerado un “hombre de casa” pues actualmente vigila el Gasto Federalizado dentro de la propia ASF como Auditor Especial y se cercano a David Colmenares. Además, es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras se desempeñó como Jefa de Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Aspirante a la ASF promete más denuncias y recuperación de activos; plantea ‘mejores auditorías’ Aureliano Hernández tiene experiencia previa en control interno y fiscalización en el gobierno estatal de Veracruz. Llegó a la ASF en 2018, como Director General de Auditoría del Gasto Federalizado nivel “D”, sin embargo, en octubre de 2025 asumió como Auditor Especial de Gasto Federalizado. Cuenta con experiencia previa en control interno y fiscalización en el gobierno estatal de Veracruz, por lo que también se considera cercano a la morenista Rocío Nahle y al propio David Colmenares Páramo. (Con información de El Universal)

