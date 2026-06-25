Avala INE a 4 nuevos partidos rumbo a 2027; costarán 337 mdp en su primer medio año

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    Avala INE a 4 nuevos partidos rumbo a 2027; costarán 337 mdp en su primer medio año
    El dictamen avanza en medio de reclamos de los consejeros por la entrega tardía de un informe con “información sensible” enviado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). ESPECIAL

Avanzan en el INE 4 nuevos partidos políticos para la elección de 2027; costarían al erario 337.6 mdp de julio a diciembre

Sin discusión y por unanimidad, los consejeros de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron entregar a cuatro organizaciones civiles su registro como partido político nacional.

Si el Consejo General avala hoy el acuerdo, en México habría 10 partidos nacionales a partir del 1 de julio, los cuales podrán participar en la elección de 2027.

Las organizaciones beneficiadas son: PAZ, promovido por los líderes del extinto Partido Encuentro Social (PES), exaliado de Morena; Que Siga la Democracia, integrado por exmorenistas; y México Tiene Vida, que lanzaron evangélicos y empresarios de Nuevo León.

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También está Somos México, creado por la llamada Marea Rosa, expolíticos de oposición y exfuncionarios del INE. Sin embargo, a esta última agrupación se le ordenó cambiar su nombre, color y logotipo, pese a que ya posicionó su emblema durante un año.

De manera inusual, la secretaria ejecutiva, Claudia Espino, interrumpió el inicio de la sesión para informar que el martes, a las 20:06 horas, el organismo recibió una respuesta de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) con “información sensible” sobre las organizaciones, la cual les serviría para tomar su decisión sobre el registro.

Tres consejeros reprocharon a la funcionaria que avisara 16 horas después, justo cuando iniciaría la discusión, además de señalar que no detallaba si eran datos graves o determinantes, o si en el documento estaban implicadas las cuatro organizaciones.

Ante esto, la Secretaría Ejecutiva enviaría una tarjeta con el contenido del informe de la UIF a los consejeros para que la valoren hoy en su voto.

En el acuerdo se afirma que las cuatro organizaciones cumplieron con el principal requisito de afiliaciones y asambleas, y no se detectó que solicitaran apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros, ministros de culto, iglesias o asociaciones u organizaciones prohibidas.

Sobre su financiamiento, se detectó que sí existen anomalías que van del 2.15 al 23.83 por ciento de los recursos que usaron para su conformación, pero esos porcentajes no fueron considerados determinantes.

De confirmarse su registro, cada agrupación tendrá una partida de 84.4 millones de pesos de julio a diciembre de este año, de los cuales 73.6 millones de pesos serán para gastos ordinarios y el resto, para actividades específicas y apoyo postal y telegráfico.

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Alertan confusión

Después de que hizo campaña durante un año con una denominación, emblema y color específicos, los consejeros aprobaron que Somos México debe modificarlos, bajo el argumento de que podría confundir al electorado.

“La denominación 'Somos México' puede incidir en el electorado al considerar que la organización representa o encarna a México en su conjunto, lo que probablemente favorecería indebidamente a quien la ostenta” , indicaron las autoridades.

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