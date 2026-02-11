Avanza mercado tecnológico en México pese a baja en exportaciones

Durante 2025, México tuvo una ligera contracción del 0.5 por ciento en el número de operaciones de exportación, pero en valor registró un alza del 7.6 por ciento respecto a 2024.

Andrés Franco Zaldívar, director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste (Comce), refirió que en el organismo hicieron un análisis y atribuyeron esos resultados a una combinación de dos factores: el tipo de cambio promedio y que las mercancías enviadas tuvieron un mayor valor el año pasado.

Explicó que en 2025 el tipo de cambio promedio fue de 19.22 pesos por dólar, un 4.9 por ciento más que el promedio de 2024, que fue de 18.33 pesos.

Aunque el dólar empezó a debilitarse frente al peso en la segunda mitad del 2025 e inició este año con un comportamiento similar que ha predominado a la baja, el promedio del tipo de cambio sí hizo más competitivas las exportaciones frente a 2024.

Zaldívar explicó que, si bien las operaciones de exportación en las aduanas en 2025 bajaron 0.5 por ciento contra 2024, al pasar de 9 millones 608 mil 211 a 9 millones 563 mil 486, se envió un mayor volumen de productos en cada operación y la carga exportada fue de un mayor valor.

“Hubo menos operaciones en aduanas; sin embargo, hubo más recaudación”, destacó.

Javier Cendejas, presidente del Comce Noreste, dijo que esa ligera contracción refleja un cambio relevante en la estructura del comercio exterior mexicano.

”Hoy exportamos menos movimientos, pero bienes de mayor valor agregado, mayor sofisticación y mejor precio unitario. Este fenómeno, impulsado por una mejor mezcla exportadora, nearshoring selectivo y ajustes de precios internacionales, contribuyó a amortiguar, en algunos periodos de 2025, ya revertir parcialmente el déficit de la balanza comercial”.

“No se trata aún de un cambio estructural, pero sí de una señal clara: México no solo debe exportar más, sino exportar mejor. México está exportando bienes con mayor contenido tecnológico y mayor precio unitario, particularmente en automotriz, equipo eléctrico y fabricación avanzada, lo que eleva el valor aún con menos operaciones”, sostuvo.

Al respecto, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, refirió que en 2025 cambió la mezcla de lo que se exporta, en donde las computadoras destacaron por su incremento en exportaciones.

“También refleja que, a pesar de que subieron las exportaciones, fueron pocos los sectores beneficiados, acentuando el crecimiento de las computadoras”.

“Dentro del capítulo 84 de comercio, las computadoras fueron el producto con mayor crecimiento y con mayor proporción en las exportaciones, dejando en segundo lugar a los autos ligeros, del capítulo 87 de la industria automotriz”, sostuvo.