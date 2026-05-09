Balacera en Tepito deja dos muertos y al menos cuatro personas heridas

CDMX.- Una fuerte movilización policiaca se dio la tarde del sábado en calles de la Colonia Morelos en la Alcaldía Cuauhtémoc, a causa de una balacera. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) dos encapuchados balearon a varias personas que se encontraban en calles de Tepito, dejando un saldo de al menos dos muertos y cuatro heridos Los primeros reportes indicaron que eran aproximadamente las 13:00 horas cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en la calle Tenochtitlán, entre Peñón y de la Constancia, en la zona del barrio de Tepito.

Tras el ataque, del cual se desconoce el móvil, resultaron cuatro personas lesionadas por impacto de bala; servicios de emergencia se trasladaron al lugar para brindar la atención médica. Personal del ERUM trasladó de manera prioritaria al Hospital Balbuena a un hombre de entre 35 y 40 años de edad, quien recibió impactos de arma de fuego en la zona en la cabeza.

NO HAY DETENIDOS POR EL ATAQUE Paramédicos de Protección Civil trasladaron al mismo nosocomio a un masculino de aproximadamente 30 años, quien presentó cuatro impactos en el tórax. Mientras que una mujer de 40 años se trasladó a un hospital por sus propios medios con una lesión en el tobillo, al igual que un hombre de 25, quien también presentaba una herida.

Una mujer de 68 años, fue atendida en el punto, debido a una crisis nerviosa que sufrió. La zona fue acordonada para evitar que las personas alteraran la escena; al lugar llegaron los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, quienes contabilizaron 23 indicios balísticos en la zona.

Pese al despliegue de policías en la zona, hasta el momento la autoridad no reporta detenidos por este ataque.

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