Bolaños Cacho llama al PT para que mantengan la unidad rumbo al 2027
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En el proceso de selección de coordinadores que realizó el Verde con Morena, no se le asignó ninguna coordinación al PT
CDMX.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, llamó al PT para que mantenga la unidad, después de que en el proceso de selección de coordinadores estatales que realizaron en conjunto con Morena y el PVEM, no se les asignó ninguna coordinación.
“Es necesario mantenernos juntos, es necesario mantenernos en unidad, es necesario que, yo le he dicho muchas veces, en la vida nadie es indispensable, pero todos somos necesarios, y más cuando vamos a un proceso electoral, el más grande en la historia de nuestro país... mi llamado al PT es que nos mantengamos juntos”, comentó, previó a la sesión ordinaria de hoy.
Además, aseguró que el proceso se llevó a cabo con transparencia y se escogieron a los mejores perfiles de la coalición.
“Ha sido un buen proceso, ha habido transparencia... son perfiles que ganaron las encuestas, que tienen presencia territorial, lo cual yo lo celebro, y esperemos que pasando estos nombramientos de coordinadores, pueda haber anuncios en torno a la unidad de los tres partidos que formamos parte de esta coalición”, comentó.
VIENE EL NOMBRAMIENTO DE COORDINADORES DISTRITALES
Explicó que el siguiente paso será el nombramiento de coordinadores distritales, y que su partido determine en cuantos distritos irá en alianza.
“Ahora viene el proceso de elección de diputados, a candidato de coordinadores para los distritos federales que, eventualmente, pueden ser candidatos a diputados federales en los 300 distritos, en donde todavía ni siquiera sabemos en cuántos distritos iremos en coalición, pero lo que es un hecho es que vamos a ir en coalición”, dijo.