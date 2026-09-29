Bolaños Cacho llama al PT para que mantengan la unidad rumbo al 2027

CDMX.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, llamó al PT para que mantenga la unidad, después de que en el proceso de selección de coordinadores estatales que realizaron en conjunto con Morena y el PVEM, no se les asignó ninguna coordinación.

“Es necesario mantenernos juntos, es necesario mantenernos en unidad, es necesario que, yo le he dicho muchas veces, en la vida nadie es indispensable, pero todos somos necesarios, y más cuando vamos a un proceso electoral, el más grande en la historia de nuestro país... mi llamado al PT es que nos mantengamos juntos”, comentó, previó a la sesión ordinaria de hoy.