Breves financieras: diésel, aranceles chinos y autobuses obsoletos

EL DIÉSEL SUBE TRES VECES MÁS RÁPIDO QUE LA INFLACIÓN

Cargar diésel, el principal combustible del transporte de carga y pasaje en el país, nunca fue tan caro como ahora.

Al presentar los 100 compromisos de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió apoyar la economía popular como su antecesor.

‘No aumentará la gasolina, ni el diésel, ni la electricidad, ni el gas doméstico por encima de la inflación’, declaró el 1 de octubre de 2024 en el Zócalo.

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Sin embargo, el precio del diésel acumula un alza de 22.5% del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de este año, mientras que la inflación nacional ha sido de 7% durante el mismo periodo.

IMPORTACIONES CHINAS CRECEN AÚN CON LOS ARANCELES

La entrada de mercancías hechas en China se mantiene en ascenso a pesar de los aranceles de hasta 50% que impuso México el pasado 1 de enero.

Las nuevas tarifas aplican para todos los países sin tratado comercial con México, como China, India y Corea, y son diferenciadas según el producto. Los juguetes deben cubrir una tasa de 30%; las prendas de vestir y el calzado, de 35%, y otros productos como automóviles eléctricos, 50%.

La meta es frenar la caída del empleo y la producción nacional, aunque la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) dio a conocer que ingresaron bienes confeccionados por 669 millones de dólares en enero, por arriba de los 664 millones de 2025.

Señaló que la caída de empleo formal se mantiene, según los datos del Seguro Social.

MÉXICO CUENTA CON CAMIONES MÁS VIEJOS

México cuenta con un parque vehicular de camiones y autobuses con una antigüedad promedio de 19 años, casi el doble de sus dos principales socios comerciales: Estados Unidos y Canadá, donde la flota tiene una década.

También son más antiguos que en Brasil, donde la media es 12 años, así como en Europa y Asia, lo que contribuye a la obsolescencia, contaminación e inseguridad del parque vehicular.

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Solo Perú tiene camiones más antiguos, con una edad de 20 años, de acuerdo con datos de la Dirección General de Autotransporte Federal de México y la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.