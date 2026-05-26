Brota posible géiser en patio de vivienda en Michoacán

MORELIA, MICH.- El nacimiento de un posible géiser en el corral de una casa en Michoacán, provocó la evacuación de una familia y el despliegue de personal de protección civil. Al filo de la medianoche del pasado lunes, en la comunidad de El Salitre, los moradores del inmueble afectado alertaron a las autoridades tras percatarse que un fuerte chorro de agua hirviendo, lodo, vapor y azufre brotaba con fuerza desde el subsuelo.

Los videos del suceso, difundidos en redes sociales, evidenciaron la magnitud del evento hidrotermal. Tras las primeras inspecciones, las autoridades municipales señalaron de forma preliminar que la abertura en la tierra podría superar los cuatro metros de diámetro, debido al constante movimiento del terreno provocado por la presión subsuperficial. Ante el riesgo latente por las altas temperaturas, el Ayuntamiento de Ixtlán y Protección Civil Estatal activaron un protocolo preventivo de urgencia.

DESALOJAN A FAMILIA Como primera medida, se evacuó a la familia que habitaba el predio, quienes optaron por refugiarse con familiares cercanos, por lo que no fue necesario habilitar un albergue temporal. Asimismo, los rescatistas lograron poner a salvo a diversos animales de granja, aunque se confirmó el deceso de algunos porcinos que se encontraban en bodegas contiguas al punto de la erupción.

Para minimizar riesgos de incidentes mayores, el personal de rescate retiró los tanques de gas LP localizados en el perímetro, acordonó el área afectada y determinó la suspensión preventiva de clases en un jardín de niños cercano. ARRIBAN ESPECIALISTAS AL LUGAR Debido a las características del evento, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) enviaron a un grupo de ingenieros y especialistas a la comunidad para sumarse a las tareas de inspección.

Amuravi Ramírez Cisneros, coordinador estatal de Protección Civil, detalló que esta manifestación es una actividad hidrotermal natural directamente vinculada con el sistema geotérmico activo que caracteriza a la región.

“La manifestación observada presenta características similares a las de un géiser debido a la expulsión eruptiva de agua y vapor; sin embargo, para confirmar científicamente si se trata formalmente de uno, será necesario realizar estudios especializados y monitoreo continuo”, dijo. El equipo de científicos mantendrá un monitoreo permanente en el sitio para evaluar el subsuelo mediante estudios geológicos y geofísicos. De acuerdo con lo indicado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, entre las acciones técnicas que se ejecutarán en las próximas horas destacan la medición de la temperatura y presión del agua, el análisis químico de los gases emitidos, y el registro de la periodicidad de las expulsiones para trazar un perímetro de seguridad definitivo.

UNA ZONA DE AGUAS TERMALES El municipio de Ixtlán de los Hervores se localiza en los límites de la franja volcánica que divide a Michoacán y Guanajuato. Si bien la zona es turísticamente famosa desde la década de 1990 por sus balnearios de aguas termales y la presencia de géiseres naturales, el nacimiento de este yacimiento encendió las alertas de prevención.

“Le solicitamos atentamente a la población mantenerse alejados del lugar, así como reportar cualquier eventualidad de riesgo que puedan identificar en la zona a los números oficiales de Protección Civil”, exhortó el Ayuntamiento de Ixtlán De Los Hervores. “Personal de Protección Civil ya se encuentra en el sitio realizando las actuaciones correspondientes, para salvaguardar la integridad de los habitantes del predio que registró el fenómeno natural”.

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