Presume embajador Johnson logros de México-EU en seguridad y migración

CDMX.- En medio de las tensiones generadas por la solicitud de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y ex funcionarios de ese Estado, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó los logros conseguidos por ambos países en materia de seguridad y migración. En el marco de su primer aniversario como embajador, emitió un mensaje en el que aseguró que se ha reducido la migración ilegal a niveles no vistos en 55 años, se ha cerrado prácticamente el paso de droga por mar, se ha frenado el envío de fentanilo y se han asegurado miles de armas de fuego.

“Nuestra cooperación está generando resultados reales para la seguridad, la prosperidad y el bienestar de ambas naciones, aunque todavía queda mucho trabajo por delante”, indicó.

COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Subrayó la cooperación en seguridad, que permitió la detención de perfiles criminales de alto nivel, como Nemesio Oseguera Cervantes, Samuel Ramírez Jr. y “El Jardinero”. “Desde el inicio de la Administración del presidente Trump, México ha realizado 96 extradiciones y 92 transferencias a custodia de los Estados Unidos bajo su Ley de Seguridad Nacional, incluyendo a cuatro de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI”, señaló.

Al resaltar que en el último año las incautaciones de cargamentos de droga se redujeron a la mitad en la frontera estadounidense, afirmó que en México éstas han “aumentado significativamente”.

DECOMISOS DE DROGA Destacó que, en ese mismo lapso, México ha incautado 65.5 toneladas métricas de droga en el mar y desmantelado más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos. Johnson aseguró que las aprehensiones diarias fronterizas de Estados Unidos se mantienen 95 por ciento por debajo de los niveles registrados durante la administración anterior de Joe Biden. En materia de tráfico de armas, sostuvo que las incautaciones de armamento ilegal aumentaron 125 por ciento durante el primer año de la administración de Donald Trump.

“La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) ha incautado más de 36,000 armas ilegales, incluidas 4,359 armas de fuego con destino a México que habrían armado a cárteles violentos y organizaciones criminales”, aseguró. ‘MISSION FIREWALL’ Añadió que la llamada “Mission Firewall” fortaleció las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas entre ambos países. Además, destacó avances en otros temas bilaterales, como el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

“En sólo 16 meses, se logró más progreso bajo el Tratado de Aguas de 1944 que en toda una década”, afirmó. Indicó que ambos gobiernos avanzan hacia una solución permanente para la crisis de aguas residuales del Río Tijuana, sin costo adicional para los contribuyentes estadounidenses. Johnson agregó que los esfuerzos conjuntos para combatir el gusano barrenador del ganado han permitido proteger al sector pecuario y evitar afectaciones al comercio fronterizo.

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