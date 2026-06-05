Busca Sheinbaum integrar Prodecon a Secretaría Anticorrupción tras 22 años de autonomía

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    Busca Sheinbaum integrar Prodecon a Secretaría Anticorrupción tras 22 años de autonomía
    Esta absorción institucional se suma a un recorte presupuestal del 17.6% real que ha sufrido la Prodecon entre 2024 y 2026. CUARTOOSCURO

Reforma quitaría autonomía a la Prodecon; al integrarse a la Secretaría Anticorrupción, el Ejecutivo nombrará directo al titular

El Gobierno se dispone a eliminar la autonomía de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) que desde su creación, hace 22 años, ha mantenido un margen de libertad operativa respecto del Poder Ejecutivo.

La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una iniciativa para que la Prodecon deje de ser un órgano descentralizado no sectorizado, para integrarla al sector de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG). Con ello, el Órgano de Gobierno de la Prodecon ya no será presidido por el procurador, sino por la titular de la SABG, Raquel Buenrostro.

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Hasta ahora, el procurador o procuradora ha sido nombrado por el Senado de entre una terna propuesta por el Ejecutivo; pero con la reforma, Sheinbaum nombrará directamente al procurador, y solo será necesaria la ratificación por mayoría simple en el Senado o la Comisión Permanente.

La iniciativa fue publicada por la SABG en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria.

En los primeros dos años de la actual administración, el presupuesto de la Prodecon se redujo a 765 millones de pesos en 2026, un 9,5 por ciento menos en términos nominales que los 846 millones de 2024, y un 17,6 por ciento menos contando la inflación. Actualmente, la Prodecon no cuenta con un procurador nombrado por el Senado, sino con un subprocurador en funciones de titular, Gilberto Camacho Botello.

La iniciativa plantea algunas razones genéricas para esta reforma, que no modifica las atribuciones de la Prodecon, órgano que auxiliaría a los contribuyentes para buscar acuerdos con el SAT y otras autoridades fiscales federales, proporciona asesoría, representación y defensa, y emite recomendaciones.

“Si bien la naturaleza no sectorizada de la Prodecon en un inicio funcional atendió la necesidad de la independencia en el ejercicio de sus atribuciones, el nuevo contexto y evolución del sistema administrativo federal la orienta hacia la transformación institucional, el combate a la corrupción, las acciones de buen Gobierno, el empoderamiento de la ciudadanía, la mejora regulatoria y la eficiencia gubernamental” , dice la iniciativa.

“De ahí que se estima necesaria la adecuación del marco normativo que rige a este organismo, a fin de fortalecer su funcionamiento, dotarlo de mayor coherencia institucional y mejorar sus mecanismos de control y rendición de cuentas” .

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Además del Órgano Interno de Control que ya tiene, la Prodecon también contará con un Órgano de Vigilancia.

La reforma, de hecho, equipara el estatus de la Prodecon con la nueva Comisión Nacional Antimonopolio ( CNA).), que también es un descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Economía (SE), tras haber dejado de ser un órgano con autonomía constitucional.

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