Buscan ‘revivir’ reforma a elección de diputados migrantes

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    Buscan ‘revivir’ reforma a elección de diputados migrantes
    La mandataria propone que sean los mexicanos residentes en el extranjero, y no las dirigencias partidistas, quienes decidan quién los representa. Cuartoscuro

La presidenta planteó retomar la discusión para modificar el método de elección de los diputados migrantes

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum planteó retomar la discusión para modificar el método de elección de los diputados migrantes y que sean los mexicanos residentes en el extranjero, y no las dirigencias partidistas, quienes decidan quién los representa.

La mandataria recordó que esa propuesta formaba parte de la reforma electoral que envió al Congreso este año y que fue rechazada por no alcanzar la mayoría calificada.

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“Recuerden que en el Plan A, famoso, que envié de reforma electoral, venía una parte relacionada con los diputados migrantes”, dijo.

QUE ELIJAN MEXICANOS EN EL EXTERIOR

Sheinbaum explicó que actualmente los partidos políticos designan a los diputados migrantes que incorporan a sus listas de representación proporcional, sin que exista participación directa de las comunidades mexicanas en el exterior.

“Lo que yo proponía es que, aunque pudiera estar en la lista de los partidos políticos, que los partidos políticos tuvieran obligación de poner a consideración de la comunidad de mexicanos en el exterior a quién se propone y que hubiera una votación en ese sentido”, señaló.

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La presidenta afirmó que, aunque esa iniciativa no prosperó, el tema podría retomarse más adelante.

“Como saben, el Plan A no pasó. Entonces ya no se propuso esto, pero puede considerarse para un siguiente momento”, confió, tras considerar que los propios mexicanos que viven fuera del país deberían decidir quién los representa en el Congreso.

“No creo que nadie esté en contra de que sean los propios mexicanos en el exterior quienes decidan quién los representa y no el partido político decidir quién lo representa sin la participación de la gente”.

CASO SIMILAR EN EL CONGRESO DE CDMX

Cuestionada sobre una propuesta que se discute en el Congreso de la Ciudad de México para modificar el mecanismo de elección de la diputación migrante local, Sheinbaum evitó fijar una postura. “Tendrán que explicarlo en el Congreso de la Ciudad de México”, respondió.

No obstante, insistió en que el debate de fondo consiste en definir el mecanismo de representación política de los mexicanos residentes en el extranjero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/a-maestros-les-fue-muy-bien-tras-paros-y-millones-recibidos-asegura-la-sep-JF22141181

Explicó que existen distintas alternativas, como crear un distrito electoral específico para los connacionales en el exterior, establecer varios distritos o mantener la representación proporcional, pero con participación directa de los migrantes en la selección de las candidaturas.

“O sea, yo lo que creo es que sea por representación proporcional, que fue la propuesta que nosotros hicimos. Lo importante, creo yo, es que sean los mexicanos en el exterior quienes decidan, ya sea por partido o en general, quién los representa y no el partido político”, afirmó.

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