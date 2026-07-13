Buscan prohibir licencia a Gobernador de Nuevo León para ir por la Presidencia de la República

MONTERREY, NL. -Para prohibir que el Congreso local pueda otorgar licencia a gobernadores de Nuevo León con el objetivo de contender por la Presidencia de México, aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución local. La reforma, entregada en la Oficialía de Partes del Congreso por Waldo Fernández, Andrés Mijes, Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores y Felipe Cantú, implica reformar los artículos 96 y 123 de la Constitución para prohibir el que se le dé licencia al Gobernador sólo para el caso de que la quiera para contender por la Presidencia de México o para buscar hacer precampaña, campaña o cualquier actividad vinculada a la búsqueda de ese cargo.

“En ningún caso podrá otorgarse licencia al Gobernador cuando ésta tenga por objeto su participación en procesos internos de selección de candidaturas, precampañas, campañas o cualquier actividad vinculada con su postulación o participación en el proceso para la elección de la persona titular de la Presidencia de la República”, establece la adición propuesta al artículo 96 constitucional. VAN POR LA “AVENTURA” PRESIDENCIAL En el 2017, el ex Gobernador Jaime Rodríguez pidió licencia para contender por la Presidencia en el 2018, y Samuel García, actual titular del Ejecutivo, también obtuvo permiso en el 2023 para ir a buscar ese cargo en el proceso del 2024, pero finalmente se desistió. “Consideramos que no puede otorgarse una licencia a un Gobernador en funciones para competir para la Presidencia de la República”, expresó Fernández.

“Es una prohibición expresa para el Congreso del estado (el dar la licencia), pues en los últimos dos sexenios hemos tenido dos casos de dos gobernadores que han tratado de irse una aventura presidencial y eso ha socavado el buen Gobierno y el buen orden del estado de Nuevo León”. PROPICIAN INESTABILIDAD POLÍTICA Mijes, alcalde de Escobedo con licencia, dijo que es necesario establecer esa prohibición, pues cuando un gobernador se va a buscar la Presidencia antes de la mitad de su sexenio, lo único que genera es inestabilidad política y económica para el estado. “Lo que pretendemos es que no se otorgue licencia al gobernador cuando la solicite para irse a una precampaña o campaña presidencial”, añadió, “porque la gente brinda su confianza para gobernar seis años y así debe de ser.

“Nuevo León es un destino, no es una escala, se debe de respetar el voto de los ciudadanos que votaron por un Gobernador de seis años y no se merecen la turbulencia política que se genera cuando se pide licencia. La gente votó por un gobernador de tiempo completo, no para que ande en campaña, porque como vemos ahorita, este gobernador se la pasa en campaña y ya está pensando en la Presidencia del 2030. “Cuando se solicita una licencia para ir a competir por otro puesto, en este caso, la Presidencia de la República, se generan inestabilidad política, inestabilidad económica que hace que se pierda certidumbre en la inversión, que se paralice prácticamente la economía y que no se generen los empleos suficientes ni se ponga atención a las obras, a los proyectos del estado. Cuando la atención del gobernante está puesta en otro lado, sin duda alguna quienes la llevan son los ciudadanos, por eso esta iniciativa sólo limita la licencia para ir por la Presidencia, porque el Gobernador va a seguir teniendo oportunidad de pedir licencia por otras circunstancias”. QUIEREN QUE CUMPAN SU SEXENIO Por su parte, Clouthier dijo que, con esa reforma estaban dejando en claro que, cualquiera de ellos que llegara a la gubernatura, se mantendrá en el cargo los 6 años de la siguiente Administración sin buscar aspirar a la Presidencia.

“Independientemente de quién quede al frente, hay el compromiso de permanecer el tiempo completo en lo que viene siendo el puesto de la gubernatura en caso de llegar a ese término, y si no fuese así, que cualquier persona que fuese y asumiese el cargo, no vaya a hacer lo que se ha hecho en el pasado”, expresó. “Entonces, tenemos ese firme compromiso, creemos que la sociedad requiere, sobre todo, que se le cumpla con respecto al puesto al que se da el voto de confianza y ese es el motivo por el cual estamos apoyando el día de hoy esta iniciativa”. Cantú dijo que esperan que la reforma se dictamine en breve en el Congreso y que el Ejecutivo emecista la publique.

“Queremos que se cumpla con la legalidad en todo el tren de producción desde la germinación de la idea hasta que se publique”, añadió, “lo que está pasando en Nuevo León es algo inédito, es casi único en el país en donde se menosprecia la labor de la legislación, precisamente como una contribución al ego del gobernante y eso es lo que queremos evitar que siga sucediendo en el futuro”. Si una vez aprobada la reforma, el gobernador no la publica, cuando alguno de ellos llegue a la gubernatura, lo hará de inmediato. “Decidimos apoyar esta iniciativa porque es refrendar lo que los nuevoleoneses eligen el día de elección, la elección constitucional, ellos eligen una gobernadora o un gobernador por seis años, no eligen a una persona que se distraiga a los dos años para querer competir por otros puestos”, dijo.