Cae “El Canguro” en Jalisco: la Marina detiene a operador de drogas sintéticas buscado en EE.UU

Elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Zapopan, Jalisco , a Ángel “N”, alias “El Canguro”. El detenido es identificado como un presunto operador clave en el tráfico de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.

La captura fue resultado de un operativo conjunto en labores de inteligencia entre instituciones de seguridad de México y Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones, Ángel “N” coordinaba la logística, distribución y venta de drogas sintéticas en las ciudades de Seattle y Tacoma, en el estado de Washington.

Además de la Marina y la SSPC, en la captura también participó la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Durante el despliegue operativo en el municipio de Zapopan, las fuerzas de seguridad decomisaron: un arma de fuego, cartuchos útiles y varias dosis de presunta droga.