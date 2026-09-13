Cae “El Canguro” en Jalisco: la Marina detiene a operador de drogas sintéticas buscado en EE.UU

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México
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    Cae “El Canguro” en Jalisco: la Marina detiene a operador de drogas sintéticas buscado en EE.UU
    Ángel “N”, alias “El Canguro” detenido por elementos de Marina y SSPC en Jalisco. MARINA

Elementos de la Marina y la SSPC capturaron en Jalisco a Ángel “N”, acusado de coordinar el envío de drogas sintéticas a Seattle y Tacoma.

Elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Ángel “N”, alias “El Canguro”. El detenido es identificado como un presunto operador clave en el tráfico de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.

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La captura fue resultado de un operativo conjunto en labores de inteligencia entre instituciones de seguridad de México y Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones, Ángel “N” coordinaba la logística, distribución y venta de drogas sintéticas en las ciudades de Seattle y Tacoma, en el estado de Washington.

Además de la Marina y la SSPC, en la captura también participó la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Durante el despliegue operativo en el municipio de Zapopan, las fuerzas de seguridad decomisaron: un arma de fuego, cartuchos útiles y varias dosis de presunta droga.

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¿CUÁL ES SU SITUACIÓN JURÍDICA?

Tanto el imputado como el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. Esta autoridad determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Con esta detención, las autoridades buscan desarticular una red de distribución internacional y reforzar la estrategia de seguridad bilateral entre ambos países.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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