México define su propio destino y ejerce su soberanía: Ricardo Trevilla

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    México define su propio destino y ejerce su soberanía: Ricardo Trevilla
    Junto a la Presidenta conmemoraron el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. Cuartoscuro

Así como lo establece la Constitución y en congruencia con la historia que ha marcado al país, declaró el titular de Defensa

CDMX.- Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, aseguró que México define su propio destino y ejerce su soberanía, tal como lo establece la Constitución y en congruencia con la historia que ha marcado el devenir del país.

En el marco del 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el divisionario sostuvo que la conmemoración no es solamente un ejercicio de memoria, sino también una afirmación de confianza en la nación.

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“México determina su propio destino, ejerce plenamente su soberanía y cuenta con instituciones sólidas para preservarla”, afirmó.

RECUERDAN GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HÉROES

La Gesta Heroica de los Niños Héroes, dijo, sembró en generaciones de mexicanos un profundo sentido de pertenencia, amor a la patria y defensa de la soberanía.

“México reafirmó una convicción que lo ha acompañado a lo largo de su historia: la patria se honra, la independencia se preserva y la soberanía se defiende”, aseveró.

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“Esa soberanía que nuestros héroes protegieron con valor no es solamente una aspiración histórica ni una expresión de patriotismo, es, además, un mandato constitucional”.

Acompañada de miembros de su Gabinete legal y ampliado, así como de los titulares de los Poderes Judicial y Legislativo y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Sheinbaum encabezó este domingo el tradicional pase de lista de los cadetes que ofrendaron su vida durante la invasión estadounidense de 1847.

SHEINBAUM DEPOSITÓ UNA OFRENDA EN EL ALTAR A LA PATRIA

La mandataria depositó una ofrenda y atestiguó una salva de fusilería llevada a cabo por cadetes, quienes también entonaron el himno del Colegio Militar.

En nombre de sus compañeros, el cadete Elías Daniel Chávez Manríquez afirmó que saben que ahora se viven tiempos diferentes a los de los Niños Héroes, pero que la responsabilidad en la disciplina, los valores y la conciencia patriótica es la misma.

“La juventud militar le refrendamos nuestro compromiso de continuar preparándonos día con día en las aulas y en las áreas de adiestramiento, para responder con eficacia a las exigencias de nuestra profesión y, llegado el momento, sumar nuestras capacidades al cumplimiento de las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas”, dijo.

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