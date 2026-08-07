Cae ‘El Ruso’, generador de violencia en Playa del Carmen

CDMX.- Ángel Eduardo “N”, “El Ruso”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Playa del Carmen, Quintana Roo, y presunto autor intelectual de diversas ejecuciones, fue capturado este viernes en Zapopan, Jalisco. La Fiscalía General de Quintana Roo informó que el detenido presuntamente ordenaba homicidios que posteriormente eran implementados por integrantes de una célula delictiva.

“El Ruso” era considerado objetivo prioritario dentro del Atlas Delictivo de Quintana Roo y fue localizado después de tres meses de investigaciones de campo, gabinete y análisis tecnológico. Un grupo táctico de la Policía de Investigación de Quintana Roo se trasladó a Jalisco y, en coordinación con la Fiscalía de esa entidad, ubicó y detuvo al presunto criminal en Zapopan.

CUENTA CON DOS ÓRDENES DE APREHENSIÓN Ángel Eduardo cuenta con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado relacionadas con ataques cometidos con apenas ocho días de diferencia durante junio pasado en Playa del Carmen. El primero ocurrió el 15 de junio. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, “El Ruso” y otro sujeto presuntamente ordenaron asesinar a un hombre que se encontraba en un domicilio del fraccionamiento Palmas I.

Para cometer el crimen habrían utilizado a integrantes de una célula delictiva. La víctima fue atacada a balazos y posteriormente murió como consecuencia de las heridas. Ocho días después, el 23 de junio, ocurrió el segundo homicidio, por el que existe una orden judicial contra “El Ruso”. AUTOR INTELECTUAL DE DIVERSOS HOMICIDIOS En esa ocasión, un hombre fue asesinado en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada sobre la Avenida Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen.

Pero las pesquisas contra “El Ruso” no se limitan a esos dos asesinatos. La dependencia lo relaciona como probable autor intelectual de diversos homicidios ocurridos durante 2026 en Playa del Carmen y lo identifica como uno de los principales generadores de violencia en ese destino turístico.