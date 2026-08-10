Cae en Tlajomulco Neftalí de Santiago, presunto operador del ‘Doble R’; mando importante del CJNG

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    Cae en Tlajomulco Neftalí de Santiago, presunto operador del ‘Doble R’; mando importante del CJNG
    Según el Registro Nacional de Detenciones, “Nefta” quedó a disposición de la Fiscalía General de la República. Cuartoscuro

Fue detenido la madrugada de este lunes en el poblado de San Juan Evangelista, en Tlajomulco

GUADALAJARA, JAL.- Josué Neftalí de Santiago Blas -presunto operador de Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R”, mando importante dentro del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)- fue detenido esta madrugada en el poblado de San Juan Evangelista, en Tlajomulco.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, policías tuvieron que acudir al cruce de Abasolo y Ramón Corona, luego de un reporte sobre disparos. Durante la revisión a siete hombres que estaban en el sitio, incluyendo un menor de edad, se localizaron dos armas de fuego.

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A Josué Neftalí, conocido como “Nefta”, quien dijo pertenecer a una célula delictiva, se le aseguró una pistola calibre .380 sin cartuchos y otra calibre .22 con cuatro cartuchos.

También quedaron bajo resguardo un vehículo Jeep Wrangler Rubicon 2020, color azul metálico, y una camioneta Ram, color plata, con placas de Michoacán.

NEFTALÍ QUEDÓ A DISPOSICIÓN DE LA FGR

Los otros señalados fueron remitidos ante el juez municipal por falta administrativa. Se trató de Arnulfo González Cano, alias “Chirruscas”, de 36 años, Gabino Mora Robles, 30, Misael Gómez Aguayo, 23, Yaser Ramón Baca López, 21, Germán Celi Sánchez, 21, además de un adolescente de 14 años, estudiante de secundaria.

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Según el Registro Nacional de Detenciones, “Nefta” quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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