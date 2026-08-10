Cae en Tlajomulco Neftalí de Santiago, presunto operador del ‘Doble R’; mando importante del CJNG

GUADALAJARA, JAL.- Josué Neftalí de Santiago Blas -presunto operador de Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R”, mando importante dentro del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)- fue detenido esta madrugada en el poblado de San Juan Evangelista, en Tlajomulco.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, policías tuvieron que acudir al cruce de Abasolo y Ramón Corona, luego de un reporte sobre disparos. Durante la revisión a siete hombres que estaban en el sitio, incluyendo un menor de edad, se localizaron dos armas de fuego.