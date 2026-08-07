Estados Unidos reanuda parcialmente inspección de aguacate en Michoacán

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Estados Unidos reanuda parcialmente inspección de aguacate en Michoacán
    Johnson agradeció la cooperación del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Cuartoscuro

Esto “como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad” con el país informó el embajador Johnson

CDMX.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció que el gobierno estadounidense reanuda de manera parcial sus actividades en Michoacán, “como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad” con el país.

Lo anterior tras suspender actividades ante una “amenaza” a su personal, así como la exportación de aguacate.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/autoridades-federales-reconocen-a-nuevo-leon-por-reduccion-de-delitos-ocupa-lugar-25-con-mas-homicidios-FH22701523

“Con base en los compromisos asumidos por el Gobierno de México, las medidas de seguridad implementadas en Michoacán y nuestra evaluación continua de las condiciones en el sitio, el Gobierno de los Estados Unidos reanudará parcialmente sus actividades oficiales en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro a partir del 8 de agosto de 2026”, declaró el funcionario.

Indicó que como parte de un proceso continuo y gradual con la finalidad de generar las condiciones necesarias para reanudar en su totalidad las actividades del estadounidense, continuarán los trabajos.

AGRADECE JOHNSON A SHEINBAUM

Johnson agradeció la cooperación del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y las acciones que ha emprendido para fortalecer la seguridad, tanto del personal estadounidense como de la población de Michoacán.

“Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones según corresponda. Un sector agrícola seguro beneficia a nuestras dos naciones al garantizar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y apoyar la prosperidad económica”, declaró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marina-asegura-11-toneladas-de-cocaina-en-al-sur-de-acapulco-detienen-a-seis-personas-PH22701169

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que este día habrá una reunión con la embajada de Estados Unidos y “se está trabajando con toda la asociación de productores para fortalecer la seguridad”.

DESTACA SHEINBAUM DISMINUCIÓN DE LA INSEGURIDAD

Como lo planteó el jueves, la presidenta reiteró en delegar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) el trabajo de los certificadores estadounidenses de aguacate en Michoacán.

“Y con Estados Unidos, lo que les dijimos: ‘A ver, ¿Hay algún tema para los inspectores de Estados Unidos que tienen que revisar esta certificación en Michoacán, en qué lugares?’. Se les da todo el apoyo para que puedan hacer su trabajo seguros, y si no pueden delegarle ese trabajo a Senasica, que es una institución de la Secretaría de Agricultura que lo desarrollaría en ese caso.

“Entonces, el objetivo de la reunión del día de hoy es que todo eso se resuelva y que ya se pueda liberar la exportación”, dijo Claudia Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/unam-elige-al-palacio-de-los-deportes-como-sede-para-examen-de-control-en-cdmx-acudiran-53568-aspirantes-AH22700671

Aseguró la mandataria que desde que se definió el Plan Michoacán, por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha disminuido la inseguridad y hay mucha presencia, reconocida incluso por los productores de aguacate.

“Pero en otra zona, ahora de otros municipios, ellos manifiestan temas de inseguridad. Entonces, me reuní con ellos, con la asociación, vinieron varios productores, nos pidieron apoyo en diferentes temas y los estamos apoyando”, dijo.

SE UNE EL SAT A APOYAR

Mencionó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también apoya a las personas productoras de aguacate.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estas-son-las-razones-detras-de-las-interrupciones-en-la-venta-de-aguacates-mexicanos-a-estados-unidos-JP22699213

En su conferencia del jueves, Sheinbaum comentó que se pidió a la Embajada de Estados Unidos una reunión a la brevedad, y con el Departamento de Agricultura y las áreas de inspección, “para que se pueda retornar a este trabajo o, en último de los casos, sustituirlo con inspectores de Senasica, que también es una probabilidad”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Economía
exportaciones

Localizaciones


Estados Unidos
Michoacán
Morelia

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Embajada De Estados Unidos

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El hombre norteamericano habría entrado al país con armas sin que ninguna autoridad fronteriza lo advirtiera.

Chad, estadounidense acusado de multihomicidio en Saltillo, habría cruzado a México con el arma pese a restricción
Chad “N” permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por el ataque ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas.

De una multa de tránsito en Texas al penal de Saltillo: cómo un exmilitar de EU acabó acusado de multihomicidio
La joven recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS, donde continúa bajo atención médica.

Un disparo con entrada y salida en el cráneo amenaza la vida de Litzy, sobreviviente del multihomicidio en Saltillo
Coahuila reportó un incremento en la tasa de suicidios durante 2025 en comparación con 2024.

Coahuila: Aumenta tasa de suicidios y entidad se ubica en el sexto lugar en el país
El papá de Dafne Zapata Quintos enfrenta un proceso legal acusado de violación equiparada contra la víctima cuando apenas tenía 6 años.

Padre de Dafne enfrenta juicio por abuso a menor que murió en academia militarizada
Con el desarrollo de la tecnología y los entornos digitales, la figura del gato doméstico se ha convertido en un icono indispensable de la cultura de internet y de la vida cotidiana.

Día Internacional del Gato: ¿Qué historia hay detrás del 8 de agosto?
El Fondo de Pensiones para el Bienestar continúa vigente en 2026 y permite complementar las pensiones de ciertos trabajadores que cotizaron bajo el régimen de cuentas individuales.

¿Tu pensión puede subir en 2026? Estos trabajadores del IMSS e ISSSTE pueden recibir un complemento
Memorias. Laura Esquivel compartió con VMÁS algunos de los recuerdos y sabores de su infancia que quedaron plasmados en ‘Como agua para chocolate’.

Laura Esquivel vuelve a Coahuila para celebrar los sabores que inspiraron a ‘Tita’