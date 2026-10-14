Niega FGR incineración masiva en Rancho Izaguirre; proceso pericial lleva avance de 92 %, asegura

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    Niega FGR incineración masiva en Rancho Izaguirre; proceso pericial lleva avance de 92 %, asegura
    El telediario italiano TG1 difundió una entrevista con un presunto integrante del grupo criminal, quien narra los crímenes en el “rancho de la muerte”. Cuartoscuro

La Fiscalía descartó una incineración masiva de personas en el predio, como afirmó un presunto criminal

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la revisión y procesamiento pericial en el Rancho Izaguirre, lleva un avance de 92 por ciento, y negó que hasta el momento existan rastros de una incineración masiva de cadáveres.

La dependencia federal informó lo anterior, al rechazar la versión de un supuesto miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que declaró a un canal de televisión italiano que en el rancho localizado en Teuchitlán, Jalisco, ejecutaron a más de 500 personas e incineraron a 250.

PRESUNTO CRIMINAL NARRA HOMICIDIOS EN EL RANCHO IZAGUIRRE

El telediario italiano TG1 difundió una entrevista con un presunto integrante del grupo criminal, con el rostro embozado y sin identificarse, quien narra los crímenes en el “rancho de la muerte” y refiere que en una sola noche llegaban a asesinar hasta 20 víctimas.

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“Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la FGR señala que dicha afirmación es falsa”, dijo la Fiscalía en redes sociales.

PROCESAMIENTO PERICIAL PRESENTA UN 92 % DE AVANCE, SEÑALA FGR

“Asimismo, se informa que el procesamiento pericial del sitio presenta un avance de 92 por ciento. Hasta ahora, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con dicho campo de adiestramiento”.

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La FGR agregó que las investigaciones, que continúan avanzando, incluyen análisis de telefonía y dispositivos móviles con control judicial, así como testimonios de víctimas.

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