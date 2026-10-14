Niega FGR incineración masiva en Rancho Izaguirre; proceso pericial lleva avance de 92 %, asegura

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la revisión y procesamiento pericial en el Rancho Izaguirre, lleva un avance de 92 por ciento, y negó que hasta el momento existan rastros de una incineración masiva de cadáveres.

La dependencia federal informó lo anterior, al rechazar la versión de un supuesto miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que declaró a un canal de televisión italiano que en el rancho localizado en Teuchitlán, Jalisco, ejecutaron a más de 500 personas e incineraron a 250.