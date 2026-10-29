Cae Sergio ‘N’, operador de grupo delictivo afín al nuevo Cártel de Juárez; es requerido por EU

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    Cae Sergio ‘N’, operador de grupo delictivo afín al nuevo Cártel de Juárez; es requerido por EU
    Su captura deriva del intercambio de información con autoridades estadounidenses y trabajos de inteligencia militar central. Cortesía

Identificado también como “El señor de la A”, fue capturado en el municipio fronterizo de Ojinaga, Chihuahua, junto contra persona

CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) reportó que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional detuvieron en flagrancia delictiva a Sergio “N”, “El señor de la A”, considerado jefe de plaza de la célula delictiva “La Línea” del nuevo Cártel de Juárez, quien es requerido por el gobierno de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

De acuerdo con la dependencia, “El señor de la A” fue capturado en el municipio fronterizo de Ojinaga, Chihuahua, junto contra persona, derivado del intercambio de información con autoridades estadounidenses y trabajos de inteligencia militar central.

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La dependencia informó que Sergio “N”, “El señor de la A” es considerado jefe de plaza del grupo delictivo “La Línea”, a fin al nuevo Cártel de Juárez, en el municipio de Rosales, Chihuahua, y se le cumplimentó orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos, por delitos de narcotráfico.

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La Defensa indicó que es responsable del trasiego de droga y tráfico de personas de México a los Estados Unidos, y operaba bajo las órdenes directas de su hijo, Sergio Pedro “N”, “Checo”, identificado como jefe regional de “La Línea”.

Tras ser detenido, el llamado “Señor de la A” fue trasladado a la Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para ser presentado ante el juez federal que lo requiere, con el fin de determinar su situación jurídica.

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En tanto, la persona con la que fue detenido, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Chihuahua, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica, afirmó la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado este jueves.

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