Caen 0.3 por ciento las industrias manufactureras en octubre de 2025 y se espera decrecimiento: Inegi

En octubre de 2025, las industrias manufactureras descendieron 0.3 por ciento sus actividades económicas a corto plazo con respecto a septiembre de este año, así como una caída de 1.4 por ciento si se compara con el mismo periodo de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base al Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) el Inegi informó que en términos mensuales los sectores económicos crecieron 1.0 por ciento en octubre de 2025, y con respecto al mismo periodo en 2024, 1.6 por ciento.

A nivel mensual, las actividades del sector primario (agricultura, ganadería) ascendieron 1.4 por ciento; del sector secundario (minería, manufactura, construcción) 0.7 por ciento; y del terciario (comercio y servicios), 1.2 por ciento.

Con respecto a octubre de 2024, el IGAE del sector primario creció 11.8 por ciento, el secundario disminuyó 0.7 por ciento y el terciario aumentó un 2.5 por ciento.

Las actividades terciarias que representaron mayor dinámica económica con respecto a octubre de 2024 fueron los “Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación” (9.3 por ciento), “Servicios profesionales, científicos y técnicos” (7.5 por ciento) y “Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos” (5.7 por ciento).

Las actividades económicas de la construcción y de la generación, transmisión y distribución de energía aumentaron 1.5 y 1.7 por ciento, respectivamente.

SE PRONOSTICA DISMINUCIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Inegi estimó una disminución de la actividad manufacturera de 1.8 por ciento en noviembre con respecto al mismo periodo de 2024, con base al Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM).

Para noviembre de 2025, con un valor pronosticado de 104.9 por ciento, el IMOAM pronostica una variación anual de (-)1.8 por ciento de la actividad manufacturera.

El IMOAM sirve de referencia futura para el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), por lo que su estimación de posibles variaciones del IMAI es comparable.