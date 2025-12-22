Caen 0.3 por ciento las industrias manufactureras en octubre de 2025 y se espera decrecimiento: Inegi

México
/ 22 diciembre 2025
    Caen 0.3 por ciento las industrias manufactureras en octubre de 2025 y se espera decrecimiento: Inegi
    El Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera pronostica que habrá un dinámica económica a la baja similar para noviembre de 2025. VANGUARDIA

A tasa anual la disminución es de 1.4 por ciento en el sector industrial; la economía a corto plazo creció 1.6 por ciento con respecto a octubre de 2024

En octubre de 2025, las industrias manufactureras descendieron 0.3 por ciento sus actividades económicas a corto plazo con respecto a septiembre de este año, así como una caída de 1.4 por ciento si se compara con el mismo periodo de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con base al Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) el Inegi informó que en términos mensuales los sectores económicos crecieron 1.0 por ciento en octubre de 2025, y con respecto al mismo periodo en 2024, 1.6 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum aclara alianza entre Volaris y Viva Aerobus: no es fusión y busca mayor inversión

A nivel mensual, las actividades del sector primario (agricultura, ganadería) ascendieron 1.4 por ciento; del sector secundario (minería, manufactura, construcción) 0.7 por ciento; y del terciario (comercio y servicios), 1.2 por ciento.

Con respecto a octubre de 2024, el IGAE del sector primario creció 11.8 por ciento, el secundario disminuyó 0.7 por ciento y el terciario aumentó un 2.5 por ciento.

Las actividades terciarias que representaron mayor dinámica económica con respecto a octubre de 2024 fueron los “Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación” (9.3 por ciento), “Servicios profesionales, científicos y técnicos” (7.5 por ciento) y “Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos” (5.7 por ciento).

Las actividades económicas de la construcción y de la generación, transmisión y distribución de energía aumentaron 1.5 y 1.7 por ciento, respectivamente.

SE PRONOSTICA DISMINUCIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Inegi estimó una disminución de la actividad manufacturera de 1.8 por ciento en noviembre con respecto al mismo periodo de 2024, con base al Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM).

Para noviembre de 2025, con un valor pronosticado de 104.9 por ciento, el IMOAM pronostica una variación anual de (-)1.8 por ciento de la actividad manufacturera.

El IMOAM sirve de referencia futura para el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), por lo que su estimación de posibles variaciones del IMAI es comparable.

Temas


Economía
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
industria

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

COMENTARIOS

Selección de los editores
Mundo rehén

Mundo rehén
true

Fe, esperanza y caridad para Navidad
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
Alfredo Adame celebra su triunfo en la gala final de La Granja VIP 2025, donde se convirtió en el primer ganador del reality tras diez semanas de competencia.

Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio
Las lluvias intensas previstas para este 22 de diciembre podrían generar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos e inundaciones en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional

Pronostican lluvias intensas y rachas de viento en el centro y sur del país; Frente frío 23 se disipa
Grupo Bimbo y cuatro filiales estadounidenses impulsan una demanda en Nueva York, en la que solicitan sean declarados los aranceles de importación impuestas por el Donald Trump,

Promueve Bimbo una demanda en EU por las tarifas de importación de Trump

Actor de la película de Eso II, presuntamente, se quitó la vida en su hogar

Actor de la película de Eso II, presuntamente, se quitó la vida en su hogar
Los Steelers de Pittsburgh siguen con el control de su destino en la pelea por el comodín tras un triunfo clave como visitantes.

Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales