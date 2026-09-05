Caen cuatro de la Unión Tepito durante cateos en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán

CDMX.- Cuatro presuntos integrantes de la Unión Tepito fueron detenidos durante diferentes cateos en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. José “N” y Donovan “N” fueron sorprendidos en inmuebles de las colonias Morelos y Guerrero.

Durante los cateos, las autoridades localizaron y aseguraron 100 gramos de posible metanfetamina, 200 gramos y 200 dosis de posible cocaína, así como 200 gramos y 112 dosis de posible marihuana. Mientras que en la Alcaldía Coyoacán, fueron capturadas Karla “N” y Harmuni “N”, las cuales forman parte de la misma organización.

Les aseguraron dos bolsas con aproximadamente cuatro kilogramos de marihuana, además de una maleta y un arma de fuego. EL VIERNES DETUVIERON A OTROS DOS EN LA CUAUHTÉMOC Las diligencias fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional, y la Secretaría de Marina como parte de una investigación relacionada con delitos contra la salud.

Un día antes la SSC también anunció la detención de dos integrantes de la Unión Tepito en la Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc. Se trata de Bryan López Maldonado alias “Loco Bryan” sobrino de uno de los líderes de dicho grupo conocido como “El Betito” y quien actualmente está preso; y Rafael Abascal Zamora alias “El Macaco”.