PVEM pide antidoping y evaluación psicológica a futuros candidatos en Tamaulipas

REYNOSA, TAMPS.- Quienes aspiren a una candidatura del Partido Verde en Tamaulipas deberán someterse a 15 filtros internos, entre ellos un examen antidoping y una evaluación psicológica, informó Manuel Muñoz Cano, dirigente estatal del PVEM. El líder partidista aseguró que los requisitos establecidos por el Verde superan a los exigidos por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

“El partido está pidiendo diferentes pruebas y requisitos: el perfil psicológico, el antidoping y todos sus datos personales”, señaló durante una visita a Reynosa. Muñoz Cano afirmó que el PVEM ha recibido numerosas solicitudes de personas interesadas en contender en el proceso electoral, que inicia oficialmente en Tamaulipas el próximo 13 de septiembre. A nivel federal comenzará el día 10. El dirigente encabezó actividades de organización interna y presenció la entrega de cartas compromiso de 50 representantes de comités de base, en un acto al que asistió la senadora Maki Ortiz.

LLAMA MUÑOZ CANO A AUTORIDADES ELECTORALES A SUSCRIBIR PACTO POR LA HONESTIDAD Durante el evento, llamó a los partidos políticos y a las autoridades electorales a suscribir un pacto por la honestidad en Tamaulipas. “Que nos comprometamos, pero en los hechos, no solamente en la narrativa, a que los candidatos sean gente verdaderamente honesta y transparente, que no tengan nada que señalarles”, expresó.

También planteó que los aspirantes presenten sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses con transparencia, y pidió al IETAM vigilar minuciosamente los recursos utilizados durante las campañas. VERDE DUPLICÓ SU MILITANCIA EN EL ÚLTIMO AÑO Muñoz Cano indicó que el Verde está cerca de completar su lista de aspirantes, aunque todavía analiza distintas opciones en algunos de los municipios más grandes y poblados del estado.

Según cifras del INE citadas por el dirigente, el PVEM cuenta con un millón 61 mil afiliados en el país, de los cuales más de 40 mil se encuentran en Tamaulipas. Afirmó que el partido duplicó su militancia durante el último año y que ocupa el segundo lugar nacional en afiliaciones, detrás de Morena.