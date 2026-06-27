Caen dos de la Unión Tepito en la alcaldía Venustiano Carranza; uno portaba brazalete

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    Caen dos de la Unión Tepito en la alcaldía Venustiano Carranza; uno portaba brazalete
    A ambos detenidos, junto con la droga y los demás objetos asegurados, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público. Cuartoscuro

Fueron detenidos en calles de esta demarcación en posesión de más de 140 dosis de droga

CDMX.- Un hombre y una mujer pertenecientes a la Unión Tepito, fueron detenidos en calles de la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México en posesión de más de 140 dosis de droga.

María Fernanda “N” de 29 años y Alexis Alan “N”, alias “El Alexis”, se encontraban a bordo de un automóvil marca Audi color azul marino, en el cruce de las calles Fernando Iglesias Calderón y Luis de la Rosa, en la Colonia Jardín Balbuena, manipulando envoltorios de distintos narcóticos para su venta.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al ver la actitud en la que se encontraban los sujetos, se aproximaron a ellos y los sorprendieron con los enervantes, por lo que procedieron a realizar la revisión protocolaria.

Les hallaron 99 bolsitas con mariguana, 45 de piedra, además de 31 gramos de crystal, tres teléfonos celulares de alta gama, dinero en efectivo, además de un arma de fuego y cartuchos útiles; los oficiales notaron que Alexis Alan “N”, portaba en el pie un brazalete de seguridad e intentó persuadir a los efectivos de desistir de la detención.

LOS TRASLADAN AL MP

“Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas, compañeros de SSC detuvieron a Alexis “N”, integrante de un grupo delictivo que opera en la zona centro, dedicado a la extorsión y narcomenudeo.

“Fue detenido junto a María Fernanda “N”, y se les aseguraron más de 100 dosis de presunta marihuana, cocaína y crystal, un arma de fuego corta con cartuchos útiles, teléfonos de alta gama, dinero en efectivo y un vehículo”, informó Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Pública.

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A ambos detenidos, junto con la droga y los demás objetos asegurados, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien realizará las indagatorias correspondientes e integrará la carpeta de investigación para definir su situación jurídica.

Alexis “N” cuenta con un ingreso del Sistema Penitenciario de la Ciudad en el 2015 por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

Además, trabaja como narcomenudista en la alcaldía Venustiano Carranza directamente para “El Huguito”, uno de los señalados como líderes de la Unión Tepito.

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