Caen los homicidios; extorsión es récord en Nuevo León

México
/ 10 enero 2026
    Este delito suma ya cinco años manteniendo un alza en el número de denuncias presentadas. REFORMA

En contraste, las denuncias por extorsión alcanzaron un récord, pues de enero a noviembre del 2025 se registraron 897 casos

El 2025 estuvo marcado por un contraste en los índices delictivos.

Mientras algunos delitos de alto impacto como los homicidios tuvieron una disminución de hasta 53 por ciento, las denuncias por extorsión alcanzaron su máximo histórico.

De acuerdo con datos preliminares de la Fiscalía General de Justicia y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2025 cerró con 741 homicidios, el año más bajo desde el 2017.

En contraste, las denuncias por extorsión alcanzaron un récord, pues de enero a noviembre del 2025 se registraron 897 casos, superando los 866 registrados en todo el 2024, que era el más alto desde que se tiene registro en la entidad.

Este delito suma ya cinco años manteniendo un alza en el número de denuncias presentadas, lo que incluye a la administración del Gobernador Samuel García.

En el 2021, año en que el emecista asumió la titularidad del Ejecutivo estatal, el registro oficial de este delito cerró en 601 casos, y al año siguiente aumentó a 746 denuncias.

En el 2023 se registraron 793 casos, en el 2024 se alcanzaron las 866 denuncias, y para noviembre del 2025, ya llegó a 879, pero aumentar· al sumar las denuncias presentadas en diciembre.

Desde julio del año pasado, las autoridades federales advertían de un incremento en las extorsiones a nivel nacional, por lo que el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó un plan para combatir este ilícito.

Entonces, Nuevo León aparecía en el tercer lugar nacional entre los estados con más casos, solo por debajo del Estado de México y Guanajuato.

Junto con la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero, esas ocho entidades acumulaban el 66 por ciento de los casos de extorsión.

La Iniciativa Privada también advirtió el año pasado sobre el incremento en las extorsiones, y exigió al Gobierno del Estado, acciones contundentes contra ese delito.

El Estado se enfocó en combatir los homicidios, que en el 2024 alcanzaron los mil 599, para ser el año más rojo desde el 2011, durante la guerra al narcotráfico.

Así, el 2025 cerró con 741 homicidios dolosos, es decir, una caída del 53 por ciento en relación con el año anterior.

Especialistas coincidieron en que esta disminución representa un gran reto para este año, pues la meta es contener los asesinatos y la violencia, y más por el Mundial de Futbol, del que el Estado será sede en cuatro partidos.

Temas


Asesinatos
Extorsiones
homicidios

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

