Debe México detener a corruptos, asegura ex director de la DEA

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    Debe México detener a corruptos, asegura ex director de la DEA
    Maltz dijo que estos funcionario facilitan el tráfico de drogas, el contrabando de personas, el lavado de dinero, la extorsión y la violencia. Cortesía

Derek Maltz advirtió que la guerra contra los cárteles no funcionará si México no detiene a los “funcionarios corruptos”

WASHINGTON, DC.- Derek Maltz, quien fungió como director interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), advirtió que la guerra contra los cárteles no funcionará si México no detiene a los “funcionarios corruptos” que facilitan el tráfico de drogas, el contrabando de personas, el lavado de dinero, la extorsión y la violencia.

”La lucha contra los cárteles del ‘Terror Mexicano’ no puede tener éxito sin enfrentar la corrupción que los habilita. Los cárteles no operan en el vacío, sino que dependen en gran medida de funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes criminales”, escribió en su cuenta de X.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/de-cara-al-mundial-nuevo-leon-presume-reduccion-de-homicidios-la-mas-baja-de-los-ultimos-15-anos-DK21183819

“ES HORA DE QUE los funcionarios mexicanos liderados por @OHarfuch detengan a los funcionarios corruptos que fueron recientemente acusados en el @SDNYnews y los envíen a Nueva York para enfrentar la justicia”.

PIDE IR TRAS FUNCIONARIOS

Maltz advirtió que mientras los actores corruptos sigan protegiendo y lucrando con la actividad de los cárteles, “estas empresas criminales se adaptarán y sobrevivirán”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morenistas-descartan-riesgo-de-ruptura-con-estados-unidos-tras-dichos-de-amlo-JK21182856

“Cualquier estrategia seria para desmantelar el poder de los cárteles debe incluir esfuerzos agresivos contra la corrupción, investigaciones transparentes, rendición de cuentas para los funcionarios públicos que colaboran con organizaciones criminales, y una fuerte cooperación internacional, federal, estatal y local”, escribió quien fue director interino de la DEA en los primeros meses de 2025 cuando el Presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

“Derrotar a los cárteles requiere apuntar tanto a los criminales que aprietan el gatillo como a los funcionarios corruptos que abren la puerta y protegen las redes”.

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