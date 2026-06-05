Debe México detener a corruptos, asegura ex director de la DEA

WASHINGTON, DC.- Derek Maltz, quien fungió como director interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), advirtió que la guerra contra los cárteles no funcionará si México no detiene a los “funcionarios corruptos” que facilitan el tráfico de drogas, el contrabando de personas, el lavado de dinero, la extorsión y la violencia.

”La lucha contra los cárteles del ‘Terror Mexicano’ no puede tener éxito sin enfrentar la corrupción que los habilita. Los cárteles no operan en el vacío, sino que dependen en gran medida de funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes criminales”, escribió en su cuenta de X.