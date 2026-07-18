Causan alarma convoys armados en Vallarta y Nayarit; autoridades implementan operativos

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México
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    Causan alarma convoys armados en Vallarta y Nayarit; autoridades implementan operativos
    Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional acudió a las zonas para realizar recorridos. Cuartoscuro

En redes sociales se difundieron videos de varias camionetas con personas armadas circulando en Bahía de Banderas y El Colorado

GUADALAJARA, JAL .-Luego de que en redes sociales se difundieron videos de varias camionetas con personas armadas circulando en Bahía de Banderas, Nayarit y en El Colorado, Puerto Vallarta, que están a 32 kilómetros de distancia, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional acudió a las zonas.

En uno de los videos, grabado en Bahía de Banderas se observan al menos 7 camionetas con personas armadas en la parte trasera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desarticulan-celula-delictiva-en-tamaulipas-hay-4-detenidos-y-un-presunto-delincuente-abatido-EE22260510

Las mismas fueron grabadas por la Carretera a Las Palmas y luego en el Fraccionamiento Ecoterra, de Puerto Vallarta, aunque en en este video solo en un vehículo se observaban personas armadas.

LLEGAN AGENTES Y UNIDADES TÁCTICAS

Los vecinos del fraccionamiento ubicado del lado de Jalisco reportaron la presencia de vehículos sospechosos desde el lunes, por lo que ayer en la noche llegaron agentes con unidades tácticas y vehículos blindados.

Los militares y miembros de la Guardia Nacional revisaron terrenos baldíos y caminos rurales, además se habilitó un centro de mando de manera provisional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/instituto-de-proteccion-a-periodistas-condena-ataque-contra-el-semanario-digital-adiscusion-en-culiacan-PE22260069

Por otro lado, en Xalisco, Nayarit, se reporta otro operativo federal con personas detenidas.

Las autoridades federales no han informado el resultado de las movilizaciones.

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