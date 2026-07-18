Desarticulan célula delictiva en Tamaulipas; hay 4 detenidos y un presunto delincuente abatido

CD. VICTORIA, TAMPS.- Autoridades de Tamaulipas desarticularon una célula integrada por personas provenientes de otros estados, presuntamente relacionada con diversos hechos delictivos registrados en la zona centro de la entidad. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que el operativo fue resultado de labores de investigación realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Unidad de Operaciones Estratégicas (UOE).

Durante la acción, efectuada en la Colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Victoria, fueron detenidas cuatro personas y un presunto agresor murió tras un enfrentamiento con las autoridades. Además, fueron aseguradas tres armas largas, nueve cargadores, más de 270 cartuchos, un radio de comunicación, un chaleco balístico, diversa documentación y un teléfono celular.

PIDEN A LA POBLACIÓN EXTREMAR PRECAUCIONES De acuerdo con la Vocería, los agentes realizaban investigaciones para ubicar un vehículo relacionado con indagatorias en curso cuando intentaron detener a sus ocupantes. Al marcarles el alto, los ocupantes descendieron de la unidad y uno de ellos presuntamente disparó contra el personal operativo, por lo que los elementos repelieron la agresión.

El jueves, la Vocería de Seguridad había informado que mantenía presencia operativa en la calle 22 de Diciembre, en la Colonia Emiliano Zapata, debido a una investigación en desarrollo, por lo que recomendó a la población extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades.

INSTALAN FILTROS CARRETEROS Como parte del reforzamiento de la seguridad, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional instalaron filtros preventivos de revisión en distintos puntos carreteros de Tamaulipas.

“Se exhorta a las y los automovilistas a conducir con precaución, atender en todo momento las indicaciones de las autoridades y colaborar durante las revisiones preventivas”, indicó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas. Las autoridades también pidieron reportar cualquier emergencia al 911, disponible las 24 horas. Las revisiones incluyen la inspección de vehículos, personas y documentación de carga, conforme a la normativa federal en materia de regulación económica y aspectos de carácter penal.

En imágenes difundidas por la dependencia se observa la revisión de automóviles particulares, pipas y tráileres. En uno de los filtros instalados por la Defensa en Oyama, sobre la carretera Victoria-Monterrey, pasajeros de autobuses señalaron que les solicitaron mostrar su credencial para votar.