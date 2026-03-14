Celebra CCE diálogo al renegociar T-MEC

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México
/ 14 marzo 2026
    Celebra CCE diálogo al renegociar T-MEC
    Medina Mora subrayó que mantienen un contacto continuo con el Secretario de Economía y, por ello, sostendrán una reunión después de la primera ronda de revisión del tratado. REFORMA

Afirman que el inicio de los diálogos en Washington es una buena señal para lograr acuerdos

El sector privado aseguró ayer que hay “vientos favorables para México”, previo a la primera ronda de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que el inicio de los diálogos en Washington es una buena señal para lograr acuerdos.

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”Hay vientos favorables para México. Justo se demuestra, en el inicio de estos diálogos, sobre reglas de origen, sobre cadenas de suministro. Desde luego es positivo que haya ese diálogo y estaremos en colaboración con el equipo del Secretario (Marcelo) Ebrard para que sea exitoso el proceso.

”El Gobierno hace su trabajo con sus contrapartes, en el Gobierno de Estados Unidos, nosotros seguimos trabajando con las nuestras, con los organismos empresariales”, sostuvo en entrevista después de la reunión mensual del organismo.

Medina Mora subrayó que mantienen un contacto continuo con el Secretario de Economía y, por ello, sostendrán una reunión después de la primera ronda de revisión del tratado.

”Estamos en constante comunicación, hay mesas técnicas donde se resuelven temas que nos va solicitando la Secretaría de Economía y en esas mesas se junta la información para entregársela al equipo de la SecretarÌa”, describió el líder empresarial.

Las mesas que se establecieron entre el sector privado y la Secretaría de Economía (SE) son en diversos temas como autos, acero, aluminio, farmacéutica y dispositivos médicos.

Por su parte, el empresario Claudio X. González, manifestó que el T-MEC continuará porque es benéfico para México, Estados Unidos y Canadá.

”No creo que esté en duda el Tratado, yo creo que va para adelante y va a incluir a los tres países.

“Los sectores empresariales de los tres países estamos de acuerdo en que es necesario que continúe. Vamos a tener tratado y va a ser muy positivo para los tres países”, comentó.

González añadió que es necesario motivar a miles de empresarios para que inviertan en el País y no sólo a los más grandes.

Consideró que esquemas como el de inversiones mixtas en energÌa ayudan aunque “hay que hacer más”, afirmó.

“(Las inversiones mixtas) ayudan porque son áreas críticas los energéticos para el futuro del País. Sin un sector energético moderno, pujante, va a ser difícil que el País vaya para adelante”, subrayó.

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