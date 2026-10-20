Celebra Cuadrante sus primeros cinco años como encuentro de arte, diseño y arquitectura

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El evento se realiza tradicionalmente en el marco del Festival Internacional Santa Lucia en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Con más de 90 eventos que incluyen exposiciones, paneles, conferencias, pasarelas y talleres Cuadrante conmemora su quinto aniversario como el primer encuentro anual de arte, diseño y arquitectura que se realiza en Nuevo León y que además se celebra en el marco del Festival Internacional Santa Lucía (FILSL).

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Este martes se realizó la rueda de prensa para dar a conocer los eventos que se celebrarán este 2026 que estrena dos nuevas convocatoria que buscan impulsar la creatividad, experimentación y participación activa en dos disciplinas el diseño y la fotografía.

La rueda de prensa estuvo encabezada por Victoria Kühne, presidenta del Patronato del Festival Internacional Santa Lucía; Jorge Diego Etienne, codirector de Cuadrante; Saiyuri Mizuno, codirectora de Cuadrante e Isa Natalia Castilla, codirectora de Cuadrante, entre otros.

“Para nosotros poder contar con Cuadrante dentro de nuestra programación es un gran honor, un gran privilegio”, señaló Kühne.

Por su parte, Etienne destacó que en estos cinco años, Cuadrante ha pasado de ser un encuentro de arte, diseño y arquitectura a convertirse en una plataforma cultural que conecta, visibiliza y fortalece a las industrias creativas en Nuevo León.

“Lo que comenzó como una agenda de eventos, hoy es una comunidad activa que genera encuentros, activa espacios y convoca nuevas audiencias y produce una conversación cultural”, aseguró el codirector de Cuadrante.

AGENDA CULTURAL

Mizuno presentó la agenda cultural que formará parte del evento y que arrancará el jueves 29 de octubre a las 19:00 horas con la inauguración en el auditorio del Centro de las Artes, ubicado en el Parque Fundidora, con una conferencia magistral a cargo de artista visual Federico Jordán.

El artista presentará In Pulverem, a través de lienzos monumentales en donde explora la abstracción geométrica, entre la herencia industrial del acero y la poética de la erosión.

Además, se celebrará Cuadrante Takeover en las instalaciones del Centro Cultural Fátima con tres exposiciones de arte contemporáneo, diseño y arquitectura.

En esta edición, se presentará por primera vez en Monterrey, Mueble Arquitectónico (MUARQ)un proyecto creado por Joselo Maderista. Se realizará la exposición de los 10 años de MASS Architects liderado por el arquitecto Viviano Villarreal Bueron.

Otro evento que también ya es tradición es la pasarela anual de UDEM que esta edición llevará por título Vértigo y en el DistritoTec se efectuará una activación de arte sonoro con Skyspace Espíritu de Luz, entre otras actividades.

Los concursos que se realizarán son; Fa Foundry Desing Challenge-Exercise at home, que es una convocatoria dirigida a estudiantes de diseño que propone reinventar los objetos para hacer ejercicio en casa, pero explorando la relación entre funcionalidad, materialidad y estética.

La otra convocatoria es Photo Playground-10 Miradas-10 Cámaras- que seleccionará a 10 participantes para documentar Cuadrante 2026 desde su propia perspectiva.

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UN LUSTRO

Al arribar a los cinco primeros años de la existencia de Cuadrante, Isa Natalia Castilla, impulsora del evento recordó como surgió el proyecto.

Mencionó que se inspiró en los eventos de arte realizados en Ciudad de México y quiso hacer algo parecido en Nuevo León.

“Llegando de México de donde veía como esta gran semana de arte, me inspiró mucho decir quiero algo así acá en Monterrey y hacerlo con diseño y arquitectura”, recordó.

Por su parte, Etienne comentó que se buscó descentralizar los encuentros de arte, diseño y arquitectura que ocurrían en la Ciudad de México, en un solo espacio.

“También es por lo que creemos que al juntar estas tres disciplinas íbamos a poder crear un evento como lo que hoy es Cuadrante”, puntualizó codirector de Cuadrante

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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