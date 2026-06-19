Celebra Sheinbaum resolución en caso de la Guardería ABC

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    Celebra Sheinbaum resolución en caso de la Guardería ABC
    Aseguró que una Corte integrada bajo el esquema anterior difícilmente habría emitido una resolución similar. Cuartoscuro

La presidenta sostuvo que la determinación refleja una nueva etapa en el Poder Judicial

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó la no prescripción de los delitos relacionados con el caso de la Guardería ABC, al considerar que se trata de una decisión histórica que abre paso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que solicitará a la fiscal general que informe públicamente sobre los alcances legales de la resolución y las implicaciones que tendrá para el caso.

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“Vamos a preguntarle a la fiscal para que ella pueda dar públicamente más información de qué implicaciones tiene esta resolución de la Corte, que en efecto resolvió que no prescribiera el delito, que era una solicitud de padres y madres de la Guardería ABC”, indicó.

MINISTROS “NO LE RESPONDEN A NADIE”

Sheinbaum sostuvo que la determinación refleja una nueva etapa en el Poder Judicial y aseguró que una Corte integrada bajo el esquema anterior difícilmente habría emitido una resolución similar.

“No creo que la Corte anterior hubiera resuelto como resolvió la Corte ayer. Yo creo que esto habla de la sensibilidad de ministras y ministros que fueron elegidos por el pueblo, que es una visión distinta”, afirmó.

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La titular del Ejecutivo federal consideró que los nuevos integrantes del máximo tribunal ya no responden a intereses particulares ni a grupos de poder, sino que actúan con mayor independencia.

“No le responden a alguien en particular, no le deben su estancia en la Corte a una persona. Porque así era antes. Le debían a alguien el estar ahí. Y además respondían a los grupos de interés en la mayoría de los casos”, expresó.

DESTACA RESOLUCIÓN DE LA CORTE

La presidenta calificó la resolución como “histórica” y destacó que toma en cuenta las demandas de las víctimas del incendio ocurrido en 2009 en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores y más de un centenar resultaron lesionados.

“Ahora habla de una nueva Corte que hace esta resolución, que es histórica realmente. Y qué bueno que la Corte toma en cuenta lo que dicen las víctimas en este caso”, señaló.

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Si bien evitó pronunciarse sobre posibles responsabilidades penales futuras, Sheinbaum subrayó que corresponderá a las instituciones encargadas de la procuración de justicia determinar las consecuencias legales derivadas de la resolución.

“Lo importante son resoluciones que van en el sentido de hacer justicia. Esa es la función de la Corte, que se cumpla la Constitución”, dijo.

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