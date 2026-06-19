Denuncia Artículo 19 amenazas de la Marina contra periodistas

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    Denuncia Artículo 19 amenazas de la Marina contra periodistas
    El presunto bloqueo informativo ocurrió durante la cobertura de un derrame de combustible en el río Pánuco, Tamaulipas. Cuartoscuro

Exhibe la eliminación forzada de material periodístico y amenazas de acciones legales contra los periodistas Karen Salas y Óscar Ramos

CDMX.- Artículo 19 México y Centroamérica expresó su preocupación por el bloqueo informativo, la eliminación forzada de material periodístico y las amenazas de acciones legales contra los periodistas Karen Salas y Óscar Ramos, del medio digital Elefante Blanco, presuntamente cometidas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) durante la cobertura de un derrame de combustible en el río Pánuco, en Tamaulipas.

En un comunicado, explicó que los hechos ocurrieron el pasado 10 de junio, cuando el equipo periodístico acudió a documentar un presunto derrame de hidrocarburos frente a la refinería “Francisco I. Madero” de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Ciudad Madero.

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De acuerdo con la denuncia, los comunicadores realizaban su trabajo mediante el uso de un dron cuando fueron interceptados por tres elementos de la Marina, quienes les indicaron que no podían permanecer en el lugar por tratarse de una zona federal y exigieron borrar el material obtenido.

CUESTIONAN ACTUAR DE ELEMENTOS

Según Artículo 19, los elementos navales solicitaron a los periodistas sus datos personales, el nombre del medio para el que laboran y detalles sobre su actividad profesional.

Además, fotografiaron el vehículo en el que se transportaban, las placas y el equipo utilizado, mientras grababan durante más de 15 minutos la interacción, pese a que los reporteros se identificaron plenamente con sus credenciales de prensa.

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La organización advirtió que dichas credenciales contenían información sensible, como la CURP y el número de seguridad social de los comunicadores, cuyos datos quedaron registrados por los elementos de la Semar sin que hasta el momento exista claridad sobre el uso que se dará a esa información.

LOS OBLIGAN A ELIMINAR EL MATERIAL

Señaló que tras revisar el contenido captado, los funcionarios obligaron a Karen Salas y Óscar Ramos a eliminar por completo fotografías y videos relacionados con el presunto daño ambiental provocado por el derrame, aun cuando las imágenes no mostraban instalaciones estratégicas ni áreas restringidas del Centro de Reparaciones Navales.

Además, los elementos advirtieron a los periodistas que habrían cometido un delito y que podrían enfrentar consecuencias jurídicas. Incluso mencionaron la posible intervención del área jurídica de la dependencia antes de ordenarles retirarse del sitio.

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Informó que autoridades de Pemex se comunicaron posteriormente con directivos de Elefante Blanco para ofrecer una disculpa por lo ocurrido. Sin embargo, consideró insuficiente esta acción debido a que persisten dudas sobre el manejo de los datos personales recabados y sobre posibles represalias derivadas de las amenazas formuladas por los elementos navales.

GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFROMACIÓN

Recordó que la Secretaría de Marina tiene la obligación de garantizar el derecho de acceso a la información y proteger el trabajo de la prensa, especialmente cuando se trata de hechos de interés público relacionados con posibles afectaciones al medio ambiente.

Ante estos hechos, la organización exigió a la Semar garantizar la labor periodística y abstenerse de realizar actos de intimidación o amenazas contra quienes ejercen el derecho a informar. Asimismo, pidió a Pemex y a la Marina esclarecer el uso de la información personal obtenida de los reporteros e iniciar una investigación sobre la actuación de los elementos involucrados.

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También solicitó a la Comisión de Derechos Humanos investigar las posibles violaciones a derechos humanos cometidas contra los periodistas durante el desempeño de su labor informativa.

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