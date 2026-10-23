Noticias para el fin de semana: Frente frío llega a México; Modalidad 10 del IMSS y Gran Desfile de Día de Muertos

MÉXICO

→ Pese a baja en percepción de inseguridad, el 64.2% de las mexicanas se sienten inseguras : El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó este viernes durante la conferencia de prensa matutina que el 58.1% de los mexicanos perciben inseguridad en septiembre de 2026.

→ SCJN ordena la entrega directa de recursos públicos a pueblos indígenas y afromexicanos : La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) valió una serie de disposiciones para garantizar el acceso directo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a recursos públicos.

→ Ingresa Frente Frío 3 a México; junto a Ciclón Vance, azotarán con temperaturas bajo cero, caída de Aguanieve, lluvias y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo Frente Frío se aproxima al Territorio Mexicano.

INTERNACIONAL

→ Trump afirma que los buques de EU ‘pasarán’ por Cuba tras la guerra en Irán : El presidente hizo estos comentarios al responder a preguntas de uno de los votantes durante su mitin en Florida, el estado con la mayor población de origen cubano en el vecino país.

→ EU elimina aranceles de 50% sobre productos agrícolas y forestales canadienses : Este convenio podría suponer un impulso para las empresas estadunidenses que dependen de dichos productos.

→ Captan en video el impactante momento en que la policía italiana rocía con cañón de agua a una joven manifestante ; Unas imágenes impactantes muestran a la manifestante, vestida de rojo y con un bolso, siendo arrojada por los aires mientras la policía la atacaba en medio de las protestas de extrema izquierda en la ciudad norteña de Bolonia.

COAHUILA

→ Coahuila, ejemplo de crecimiento sostenido y competitividad en México: IMCO : Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, destacó la trayectoria de Coahuila entre las entidades más competitivas del país. La entidad también sobresale por su PIB per cápita, la menor informalidad laboral del país y uno de los porcentajes más bajos de población en pobreza extrema.

→ Coahuila: Rechazan empresarios ‘decretazo’ contra pensiones en la Modalidad 40 : Líderes del sector privado señalaron que la modificación deja en desamparo a quienes planeaban un retiro digno y fomenta la informalidad.

→ Torreón se mantiene entre las ciudades con menor percepción de inseguridad; registra 21.7%, según INEGI : El municipio se mantiene muy por debajo de la media nacional del 58.1%; además, supera el promedio del país en la evaluación de efectividad gubernamental.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Cristiano Ronaldo y Messi siguen dominando el negocio, ¿quiénes son los futbolistas mejor pagados del mundo? : Forbes coloca al portugués en la cima con 300 millones de dólares anuales, una lista que incluye a Mbappé, Vinícius jr, Lamine y Harry Kane como novedad.

→ Galilea Montijo rompe el silencio sobre Inés Gómez Mont y su futuro en Televisa : La conductora habló del cariño que conserva por su excomadre, dijo que está dispuesta a leer su libro y aclaró los rumores sobre su permanencia en la televisora.

→ Saltillo expone piezas nunca antes vistas de José Guadalupe Posada : Como parte del Festival Ánimas del Desierto se inauguró esta exposición integrada por obras pertenecientes al Acervo del Patrimonio Artístico del Estado, creadas por el artista gráfico creador de ‘La Catrina’.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ ¿Qué es la modalidad 10 del IMSS?... y qué tan efectiva es como alternativa a la modalidad 40 : Conoce qué es la Modalidad 10 del IMSS, qué beneficios ofrece y cómo se compara con la Modalidad 40 tras los cambios de octubre de 2026.

→ No te confundas en el periodo de registro: Diferencias entre Pensión Mujeres Bienestar y Mujeres con Bienestar : Estos programas están dirigidos a mujeres de hasta la tercera edad, pero con algunas diferencias.