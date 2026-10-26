Presentarán Sheinbaum y Lemus plan para evitar deuda de 54 mmdp por agua en la ZMG

CDMX.- El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, acudirá el miércoles a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar el proyecto integral de agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el que, según la Mandataria, se evitará una deuda de 54 mil millones de pesos para el estado. Sheinbaum informó este lunes que ambos gobiernos ya definieron las responsabilidades de inversión para garantizar el abasto de agua limpia y suficiente, aunque todavía revisará los detalles del proyecto antes de darlo a conocer junto con el gobernador.

“Estamos evitando una deuda de 54 mil millones de pesos al estado de Jalisco, con la inversión que va a hacer el Gobierno de México”, afirmó la Presidenta durante su conferencia en Palacio Nacional.

PRESENTACIÓN CONJUNTA SE RETRASA UN DÍA La mandataria precisó que la presentación conjunta estaba prevista para el martes, pero se retrasó un día debido a la participación del IMSS en la conferencia de mañana.

“Ya mañana todavía voy a hacer la revisión del proyecto pero ya queda muy claro qué hace el Gobierno del Estado y qué hace el Gobierno federal para garantizar agua limpia y en cantidad suficiente para la zona metropolitana de Guadalajara”, explicó. FEDERACIÓN APORTARÁ A OBRAS HÍDRICAS EN JALISCO El anuncio se produce después de que, el 21 de octubre, Sheinbaum anticipó una aportación federal de entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para obras hídricas en Jalisco, entre ellas las relacionadas con el acueducto sustituto de Chapala y la infraestructura de El Zapotillo. Ese mismo día, Lemus informó que su administración invertiría entre 10 mil y 12 mil millones de pesos en obras de corto plazo, incluida la modernización de la Planta Potabilizadora número 1, un conducto para llevar agua desde La Calera y trabajos para evitar descargas irregulares hacia el sistema de abastecimiento.

El Gobernador sostuvo entonces que el acuerdo con la Federación permitiría realizar las obras sin contratar deuda ni privatizar el servicio de agua, aunque en el Congreso estatal permanecía una propuesta de financiamiento mediante el esquema denominado CMRO. La Presidenta anunció que el miércoles se detallará la distribución de las obras entre ambas administraciones.