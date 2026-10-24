CEN del PVEM asume control de acuerdos políticos en Morelos de cara al 2027

CUERNAVACA, MOR.- De cara a los comicios intermedios de 2027, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) asumió el control directo de las negociaciones y acuerdos político-electorales en el estado de Morelos. A través de un comunicado oficial emitido desde la Ciudad de México, la dirigencia partidista nombró a Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional electoral, y al delegado nacional de ese instituto político Santiago Cárcoba Ricco, como los únicos voceros facultados para coordinar la estrategia del partido en la entidad.

Morelos tendrá elecciones en 2027 para renovar 36 presidencias municipales y 20 diputados locales, ocho de ellos con carácter plurinominal.

REORDENAN ESTRUCTURA LOCAL EN MORELOS La intervención del CEN del PVEM ocurre después de un reordenamiento en la estructura local y la quita de todo poder de negociación del exlíder moral del PVEM, en Morelos, Javier Estrada González, quien vive postrado en silla de ruedas desde hace tres años cuando fue víctima de un atentado armado. El también empresario libra actualmente una batalla mediática contra sus hermanos a quienes acusa de haber orquestado el plan para ejecutarlo.

Hace unos días Javier Estrada señaló al gobierno estatal de tener nexos con el crimen organizado, pero no ofreció ninguna prueba; acusa asimismo que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha judicializado su caso.

RATIFICA EL VERDE RESPALDO INSTITUCIONAL A LA GOBERNADORA Pese al reordenamiento de la estructura de mando local, el partido ecologista ratificó, en su comunicado, su respaldo institucional a la gobernadora Margarita González Saravia Calderón y a su agenda de trabajo estatal. La cúpula nacional del PVEM precisó que la definición de candidaturas y proyectos políticos municipales en Morelos se procesará exclusivamente bajo los lineamientos fijados por la representación nacional del instituto político, lo que ha sido interpretado como una alianza venidera con Morena en los comicios locales.