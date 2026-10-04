Centran conversación digital en ley antimemes y candidaturas de Morena

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    Centran conversación digital en ley antimemes y candidaturas de Morena
    En el Senado de la República también hubo una fuerte discusión sobre esta legislación que considera prisión para quien cuestione a través de memes. Cuartoscuro

Análisis de MW Group detalla que este par de temas fueron los que más arrastre tuvieron entre los usuarios de X

La llamada “Ley Antimemes” y la definición de las candidaturas de Morena rumbo a las elecciones de 2027 concentraron buena parte de la conversación política en redes sociales, con críticas al Gobierno federal, cuestionamientos al proceso interno del partido y burlas hacia aspirantes que quedaron fuera de las designaciones.

De acuerdo con el análisis de la conversación sociodigital elaborado por MW Group, correspondiente al periodo del 23 al 29 de septiembre de 2026, la discusión sobre la denominada Ley Antimemes estuvo marcada por señalamientos de autoritarismo y posibles restricciones a la libertad de expresión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aprueba-ahora-senado-ley-antimemes-NL23823529

El 36.6 por ciento de las narrativas sobre este tema acusó al Gobierno de Claudia Sheinbaum de buscar limitar la opinión pública y controlar la conversación digital. Otro 26.2 por ciento correspondió a memes y burlas generados antes de la aprobación de la propuesta.

Además, 15.9 por ciento de las menciones criticó a Movimiento Ciudadano por abstenerse durante la votación, al considerar que con ello evidenció su respaldo a Morena.

La discusión también incluyó cuestionamientos sobre las prioridades gubernamentales, pues 7.8 por ciento de las narrativas ironizó sobre la preocupación por evitar burlas y señalamientos, en lugar de atender problemas como la seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/existe-la-ley-antimemes-luisa-maria-alcalde-aclara-que-sanciona-el-articulo-403-bis-DM23854788

En contraste, 5.3 por ciento de las publicaciones defendió que la iniciativa no busca censurar, sino impedir el uso comercial o fraudulento de la imagen institucional. Otro 3.8 por ciento destacó que la propuesta fue modificada para limitar las sanciones a esos supuestos.

$!Una de las designaciones más polémica de Morena fue la de Cruz Pérez Cuéllar, quien ganó la carrera a Andrea Chávez, por la candidatura de Chihuahua.
Una de las designaciones más polémica de Morena fue la de Cruz Pérez Cuéllar, quien ganó la carrera a Andrea Chávez, por la candidatura de Chihuahua. Cuartoscuro

CUESTIONAN CANDIDATURAS DE MORENA

En paralelo, la definición de las candidaturas de Morena para 2027 generó cuestionamientos sobre los procedimientos internos y las designaciones en distintos estados, particularmente Chihuahua, Nuevo León y Nayarit.

La narrativa más recurrente, con 23.8 por ciento, destacó que Claudia Sheinbaum se impuso a Adán Augusto López, luego de que Cruz Pérez Cuéllar fuera designado como candidato de Morena y el Partido Verde en Chihuahua.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-traiciono-en-nuevo-leon-con-clara-luz-flores-acusa-tatiana-clouthier-PI23908340

Otro 15.8 por ciento cuestionó la presencia de Citlalli Hernández en Palacio Nacional, al sugerir que las negociaciones por las candidaturas todavía continuaban.

Asimismo, 14.8 por ciento de las menciones señaló que los perfiles designados provienen de otros partidos, mientras que 12.2 por ciento criticó la postulación de Clara Luz Flores en Nuevo León, al recordar que no ha resultado electa en otros procesos y que ha enfrentado diversas polémicas.

El análisis también identificó señalamientos sobre posibles violaciones a la legislación electoral, que representaron 11.6 por ciento de las narrativas.

Las aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua también fueron objeto de burlas, con 8.9 por ciento de las menciones, luego de que no obtuviera la candidatura pese a su campaña anticipada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierten-ruptura-de-morena-en-nuevo-leon-tras-designacion-de-clara-luz-flores-como-virtual-candidata-DA23891406

Otros señalamientos involucraron a Cruz Pérez Cuéllar, a quien usuarios vincularon con presuntos delitos y con Naasón Joaquín García, mientras que 3.9 por ciento de las narrativas afirmó que al menos cuatro de los 17 aspirantes designados tendrían vínculos con el crimen organizado.

El reporte de MW Group muestra que ambos temas estuvieron acompañados por una conversación predominantemente crítica, en la que las decisiones legislativas y partidistas se convirtieron en detonantes de cuestionamientos, ironías y disputas sobre la actuación de Morena y el Gobierno federal.

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