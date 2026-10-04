Centran conversación digital en ley antimemes y candidaturas de Morena

La llamada “Ley Antimemes” y la definición de las candidaturas de Morena rumbo a las elecciones de 2027 concentraron buena parte de la conversación política en redes sociales, con críticas al Gobierno federal, cuestionamientos al proceso interno del partido y burlas hacia aspirantes que quedaron fuera de las designaciones. De acuerdo con el análisis de la conversación sociodigital elaborado por MW Group, correspondiente al periodo del 23 al 29 de septiembre de 2026, la discusión sobre la denominada Ley Antimemes estuvo marcada por señalamientos de autoritarismo y posibles restricciones a la libertad de expresión.

El 36.6 por ciento de las narrativas sobre este tema acusó al Gobierno de Claudia Sheinbaum de buscar limitar la opinión pública y controlar la conversación digital. Otro 26.2 por ciento correspondió a memes y burlas generados antes de la aprobación de la propuesta.

🔴 ¿“Ley Antimemes”? En #MesaDeDebate, el diputado de Morena, Gabriel García (@GabrielGarcia_H), sostiene que las reformas no buscan castigar memes, caricaturas ni el periodismo, sino combatir fraudes, suplantación y piratería.⚠️Pero Chavo del Toro (@chavodeltoro) y Rictus (@monerorictus) advierten sobre el otro lado: si esa es la intención, ¿por qué la ley no excluye expresamente al periodismo, la crítica política, la sátira y la parodia? #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) October 4, 2026

Además, 15.9 por ciento de las menciones criticó a Movimiento Ciudadano por abstenerse durante la votación, al considerar que con ello evidenció su respaldo a Morena. La discusión también incluyó cuestionamientos sobre las prioridades gubernamentales, pues 7.8 por ciento de las narrativas ironizó sobre la preocupación por evitar burlas y señalamientos, en lugar de atender problemas como la seguridad.

En contraste, 5.3 por ciento de las publicaciones defendió que la iniciativa no busca censurar, sino impedir el uso comercial o fraudulento de la imagen institucional. Otro 3.8 por ciento destacó que la propuesta fue modificada para limitar las sanciones a esos supuestos.

CUESTIONAN CANDIDATURAS DE MORENA En paralelo, la definición de las candidaturas de Morena para 2027 generó cuestionamientos sobre los procedimientos internos y las designaciones en distintos estados, particularmente Chihuahua, Nuevo León y Nayarit. La narrativa más recurrente, con 23.8 por ciento, destacó que Claudia Sheinbaum se impuso a Adán Augusto López, luego de que Cruz Pérez Cuéllar fuera designado como candidato de Morena y el Partido Verde en Chihuahua.

Otro 15.8 por ciento cuestionó la presencia de Citlalli Hernández en Palacio Nacional, al sugerir que las negociaciones por las candidaturas todavía continuaban. Asimismo, 14.8 por ciento de las menciones señaló que los perfiles designados provienen de otros partidos, mientras que 12.2 por ciento criticó la postulación de Clara Luz Flores en Nuevo León, al recordar que no ha resultado electa en otros procesos y que ha enfrentado diversas polémicas.

¿Existe la posibilidad de que Andrea Chávez compita bajo las siglas del PT? Depende de qué le ofrezcan. Se sabe que es una oportunista y no piensa desaprovechar la ocasión para obtener un benéfico personal. — Vero Islas (@LOVREGA) September 29, 2026

El análisis también identificó señalamientos sobre posibles violaciones a la legislación electoral, que representaron 11.6 por ciento de las narrativas. Las aspiraciones de Andrea Chávez en Chihuahua también fueron objeto de burlas, con 8.9 por ciento de las menciones, luego de que no obtuviera la candidatura pese a su campaña anticipada.

Otros señalamientos involucraron a Cruz Pérez Cuéllar, a quien usuarios vincularon con presuntos delitos y con Naasón Joaquín García, mientras que 3.9 por ciento de las narrativas afirmó que al menos cuatro de los 17 aspirantes designados tendrían vínculos con el crimen organizado. El reporte de MW Group muestra que ambos temas estuvieron acompañados por una conversación predominantemente crítica, en la que las decisiones legislativas y partidistas se convirtieron en detonantes de cuestionamientos, ironías y disputas sobre la actuación de Morena y el Gobierno federal.