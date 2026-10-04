Morena traicionó en Nuevo León con Clara Luz Flores, acusa Tatiana Clouthier

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    Morena traicionó en Nuevo León con Clara Luz Flores, acusa Tatiana Clouthier
    Cinco días después de que Clara Luz Flores fue designada por Morena como su candidata a la Gubernatura de Nuevo León, Tatiana Clouthier reprobó la decisión y consideró que el partido traicionó sus propios valores. GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

La morenista anunció la formación de la agrupación “Todos con Conciencia”

Cinco días después de que Clara Luz Flores fue designada por Morena como su candidata a la Gubernatura de Nuevo León, Tatiana Clouthier reprobó ayer la decisión y consideró que el partido traicionó los valores del movimiento.

Clouthier, quien fue una de los seis aspirantes morenistas al cargo, sostuvo que el partido se equivocó al elegir a Flores como Coordinadora de la Defensa de la Transformación en el estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tatiana-clouthier-crea-movimiento-en-nl-tras-eleccion-en-morena-NI23908027

La morenista habló con el medio de comunicación Reforma luego de una reunión privada con al menos 80 líderes de su equipo en la Universidad Humanística y tras el encuentro anunció la formación de la agrupación “Todos con Conciencia”, que, aseguró, trabajará desde una perspectiva ciudadana para transformar Nuevo León y no por cargos públicos.

“El común denominador de los aquí presentes dice sentirse traicionado”, explicó, “quien queda el frente de la Coordinación no representa los valores para los cuales nos invitaron”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierten-ruptura-de-morena-en-nuevo-leon-tras-designacion-de-clara-luz-flores-como-virtual-candidata-DA23891406

Sostuvo que mantienen firme su apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero recalcó que se sienten traicionados.

“El partido se equivocó”, afirmó. “El partido no estuvo a la altura de las circunstancias, ni de nuestra Presidenta, ni del movimiento”.

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