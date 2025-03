CEO de Yumari revela en IncMty cómo pasó de autosabotearse a ser considerado como consultor por Ebrard

MONTERREY, NL.- El cofundador y CEO de Yumari, Andrés Díaz Bedolla emocionó, este miércoles, a los asistentes IncMTY con los relatos de su experiencia de como pasó de autosabotearse a ser llamado por el propio Marcelo Ebrard, secretario de Economía del gobierno federal, como consultor en las mesas de trabajo para Desarrollo Económico.

Compartió sus experiencias en la conferencia titulada “Del sueño al podio. La ruta del éxito” durante el cual brindó un mensaje inspirador a todos los jóvenes emprendedores.

“Lo que quiero decirles es no se autosaboten su startup es para ustedes su sueño, su bebé, lo que desayunan, lo que comes”, dijo.

Previo a que un grupo de startups presentará en un formato de Pitch sus proyectos, Díaz Bedolla resaltó cómo pudo ganar con Yumari la Copa Mundial de Emprendimiento, celebrada en Arabia Saudita, la cual reunió a más de 100 startups de 52 países.

Mencionó que aunque en un pasado había incurrido en el error de autosabotearse, en su participación en Arabia Saudita fue muy diferente porque dedicó el 100% de su esfuerzo.

“La gente empezó a decir, ya estamos del otro lado del mundo, ya nos trajeron a Arabia, nos pagaron el boleto, nos pagaron el hotel, vámonos de turistas”, compartió.

Sin embargo, en su caso dijo que se dedicó largas horas a preparar su pitch y al estar como publico en el evento.

“Los cuatro jueces me vieron todos los días (entre el público) cuando no estaba alguien hablando, yo estaba con mis audifonos caminando y practicando. Cuando anunciaron que gané y subí al escenario, la primera persona que se subió a felicitarme fue el “compa” de seguridad porque me vio toda la semana practicando y me decía: ya te lo sabes”, recordó.

Reconoció que el premio económico que recibió estuvo “buenísimo”, pero al final del día lo que más satisfacción le brindó fue que lo que logró fue con mucho esfuerzo.

“Le eché muchísimas ganas”, sostuvo.

Añadió que también hay quienes buscan minimizar los logros de quienes participan o ganan una competencia.

“Pero el haber ganado me llevó a que el secretario Ebrard me invitará a su oficina a contarle que hacia nuestra startup y algo que iba a ser algo de tres minutos se convirtió en una reunión de hora y media y por esa reunión me invitó a ser consultor en las mesas de trabajo para Desarrollo Económico y ser consultor en la Comisión de Desarrollo Económico Federal y hoy estoy participando con la subsecretaría de Comercio para el diseño de las estrategias de integración de productos locales en las cadenas de valor”, puntualizó.