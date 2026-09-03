Chocan Durazo y Colosio tras críticas a la 4T, arrancando pugna por Sonora

Y fue nada menos que contra el hijo de su exjefe político, Luis Donaldo Colosio Murrieta, víctima de un magnicidio en 1994.

Durazo cuestionó al hoy senador de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien en su discurso en el Congreso para contestar el Segundo Informe Presidencial cuestionó a la 4T.

Colosio Riojas ha insinuado que buscaría la gubernatura de Sonora para suceder a Durazo.

“En ocasiones, por el enorme afecto que le tengo, me he reservado expresar mi opinión sobre su vida pública, pero hoy considero necesario fijar una postura. (Luis Donaldo) carece de la autoridad moral imprescindible para criticar eventuales deficiencias del Gobierno de Claudia Sheinbaum, sobre todo porque dejó una estela de rezagos y desaciertos en su gestión como presidente municipal de Monterrey”, sostuvo Durazo en un mensaje que posteó en redes sociales.

"Luis Donaldo tiene mucho futuro, pero este no le ha llegado todavía. Tiene mucho aún por aprender y mucho más aún por madurar", lanzó el exsecretario particular del candidato presidencial del PRI en 1994.

Pero Colosio Riojas reviró.