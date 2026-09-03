Chocan Durazo y Colosio tras críticas a la 4T, arrancando pugna por Sonora

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México
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    Chocan Durazo y Colosio tras críticas a la 4T, arrancando pugna por Sonora
    Las declaraciones marcan el inicio no oficial de la disputa por la gubernatura sonorense, donde Colosio Riojas se perfila como una de las cartas fuertes de la oposición. VANGUARDIA

Tras comentarios de Luis Donaldo Colosio a la 4T, el gobernador Alfonso Durazo cuestionó su gestión en Monterrey y el senador de MC rechazó provocaciones

Con precampañas electorales adelantadas, el gobernador morenista de Sonora, Alfonso Durazo, lanzó ayer su primer golpe.

Y fue nada menos que contra el hijo de su exjefe político, Luis Donaldo Colosio Murrieta, víctima de un magnicidio en 1994.

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Durazo cuestionó al hoy senador de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien en su discurso en el Congreso para contestar el Segundo Informe Presidencial cuestionó a la 4T.

Colosio Riojas ha insinuado que buscaría la gubernatura de Sonora para suceder a Durazo.

“En ocasiones, por el enorme afecto que le tengo, me he reservado expresar mi opinión sobre su vida pública, pero hoy considero necesario fijar una postura. (Luis Donaldo) carece de la autoridad moral imprescindible para criticar eventuales deficiencias del Gobierno de Claudia Sheinbaum, sobre todo porque dejó una estela de rezagos y desaciertos en su gestión como presidente municipal de Monterrey”, sostuvo Durazo en un mensaje que posteó en redes sociales.

"Luis Donaldo tiene mucho futuro, pero este no le ha llegado todavía. Tiene mucho aún por aprender y mucho más aún por madurar", lanzó el exsecretario particular del candidato presidencial del PRI en 1994.

Pero Colosio Riojas reviró.

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Aseguró que le sigue teniendo un “extraordinario cariño” y afecto a Durazo, pese a sus declaraciones.

"Sin embargo, yo no voy a caer en sus provocaciones ni en sus descalificativos, y de nuevo le insto a que le ponga toda la atención al proyecto de Sonora y no a mi persona. Que de mi futuro que no se preocupe, de mi futuro me encargo yo", respondió Colosio en entrevista de radio con Joaquín López-Dóriga.

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