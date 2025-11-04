Sheinbaum pide ‘austeridad republicana’ y más espacios educativos para combatir la violencia

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó este martes a realizar un ejercicio de austeridad republicana para continuar fortaleciendo el sistema educativo del país, al señalar que “ya quedaron atrás los tiempos de la parafernalia del poder y los privilegios”.

Durante la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para la Transformación de México, la mandataria subrayó que la educación debe ser el eje central del desarrollo nacional y un instrumento para la paz social.

“La educación es el centro de la transformación, siempre lo hemos pensado y es el valor que ahora le damos”, afirmó Sheinbaum ante rectores y representantes de instituciones públicas de educación superior.

En su mensaje, la presidenta destacó que “mientras más espacios educativos se abran y más humanista sea la formación”, menos violencia se vivirá en el país, al enfatizar la relación entre la educación y la reconstrucción del tejido social.

Dirigiéndose a las universidades públicas, Sheinbaum las convocó a fortalecer los vínculos con la educación básica y media superior, y reconoció la colaboración de las instituciones en la creación del Bachillerato Nacional, un proyecto orientado a unificar criterios educativos en todo el país.

“Necesitamos acercarnos más entre todos los niveles educativos. Este esfuerzo, en el que participaron la mayoría de ustedes, demuestra que podemos construir una política educativa verdaderamente nacional”, expresó.

En el encuentro, se presentó además la plataforma Saberes MX, un espacio digital que permitirá a mujeres, estudiantes, trabajadores y comunidades indígenas continuar sus estudios y ampliar sus conocimientos de manera flexible.

Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá la educación como prioridad de Estado y reafirmó su compromiso con la austeridad republicana, al considerar que los recursos deben destinarse directamente a la formación de los jóvenes y al fortalecimiento de las universidades públicas. Con información de El Universal