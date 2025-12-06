‘Sacamos a millones de la miseria’: Brugada enciende el Zócalo con cifras de la 4T

Noticias
/ 6 diciembre 2025
    ‘Sacamos a millones de la miseria’: Brugada enciende el Zócalo con cifras de la 4T
    Brugada recordó también que el salario mínimo ha registrado un incremento histórico superior al 150% en términos reales desde 2018. /FOTO: CUARTOSCURO

La jefa de Gobierno compartió un mensaje en redes donde defendió el modelo económico actual, los programas sociales y los principales indicadores de bienestar

CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que la Cuarta Transformación ha cambiado la vida de 13.5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza, al destacar los efectos sociales del actual modelo de gobierno.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria capitalina informó que acudió al Zócalo de la Ciudad de México para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el acto conmemorativo por los “7 años de la transformación”.

TE PUEDE INTERESAR: Durante abastecimiento de gas, fuga causa explosión e incendio en la Ciudad de México

Brugada subrayó que los programas sociales ya son derechos constitucionales, entre ellos las pensiones para adultos mayores, las becas educativas, el acceso a la salud y los apoyos directos a la población con mayores carencias. “Hoy los programas sociales son derechos, no dádivas”, expresó.

En su mensaje, la jefa de Gobierno sostuvo que México es hoy un país libre, soberano e independiente, y defendió el modelo económico impulsado desde 2018 al calificarlo como un esquema humanista que coloca a las personas en el centro de las políticas públicas.

TE PUEDE INTERESAR: Revienta coche bomba frente a policía comunitaria de Michoacán y deja víctimas

“Es un modelo que sí funciona, con valores que rigen nuestra relación con el mundo desde la prosperidad compartida, la soberanía, la colaboración, pero no la sumisión”, afirmó la funcionaria.

Brugada recordó también que el salario mínimo ha registrado un incremento histórico superior al 150% en términos reales desde 2018, como parte de la política de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: Riña en centro de rehabilitación deja detención de dos hombres y un adolescente, en Nuevo León

Asimismo, señaló avances en materia de seguridad y finanzas públicas, al indicar que el país avanza hacia un escenario de empresas públicas fortalecidas, menor deuda y una reducción del 34% en homicidios dolosos desde el inicio del actual proyecto de gobierno.

“Estos logros muestran que el bienestar sí es posible cuando el gobierno pone al pueblo al centro”, concluyó la jefa de Gobierno, al reiterar su respaldo a la administración federal y a la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Con información de El Universal

Temas


política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Clara Brugada
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Morena

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal