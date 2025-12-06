‘Sacamos a millones de la miseria’: Brugada enciende el Zócalo con cifras de la 4T

CDMX.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que la Cuarta Transformación ha cambiado la vida de 13.5 millones de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza, al destacar los efectos sociales del actual modelo de gobierno.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria capitalina informó que acudió al Zócalo de la Ciudad de México para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el acto conmemorativo por los “7 años de la transformación”.

TE PUEDE INTERESAR: Durante abastecimiento de gas, fuga causa explosión e incendio en la Ciudad de México

Brugada subrayó que los programas sociales ya son derechos constitucionales, entre ellos las pensiones para adultos mayores, las becas educativas, el acceso a la salud y los apoyos directos a la población con mayores carencias. “Hoy los programas sociales son derechos, no dádivas”, expresó.

En su mensaje, la jefa de Gobierno sostuvo que México es hoy un país libre, soberano e independiente, y defendió el modelo económico impulsado desde 2018 al calificarlo como un esquema humanista que coloca a las personas en el centro de las políticas públicas.

TE PUEDE INTERESAR: Revienta coche bomba frente a policía comunitaria de Michoacán y deja víctimas

“Es un modelo que sí funciona, con valores que rigen nuestra relación con el mundo desde la prosperidad compartida, la soberanía, la colaboración, pero no la sumisión”, afirmó la funcionaria.

Brugada recordó también que el salario mínimo ha registrado un incremento histórico superior al 150% en términos reales desde 2018, como parte de la política de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: Riña en centro de rehabilitación deja detención de dos hombres y un adolescente, en Nuevo León

Asimismo, señaló avances en materia de seguridad y finanzas públicas, al indicar que el país avanza hacia un escenario de empresas públicas fortalecidas, menor deuda y una reducción del 34% en homicidios dolosos desde el inicio del actual proyecto de gobierno.

“Estos logros muestran que el bienestar sí es posible cuando el gobierno pone al pueblo al centro”, concluyó la jefa de Gobierno, al reiterar su respaldo a la administración federal y a la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Con información de El Universal