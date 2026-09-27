EN VIVO | Sheinbaum cierra gira de Segundo Informe ante más de 70 mil personas en el Zócalo

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    EN VIVO | Sheinbaum cierra gira de Segundo Informe ante más de 70 mil personas en el Zócalo
    Vista del Zócalo para el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum. VANGUARDIA

A pocas horas del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Plaza de la Constitución reporta una concentración superior a 70 mil personas.

El Zócalo de la Ciudad de México concentró a más de 70 mil personas durante la mañana de este domingo. Las miles de familias y simpatizantes se reunieron en el primer cuadro de la capital a la espera del mensaje principal de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

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La afluencia de asistentes podría superar los 200 mil ciudadanos conforme avance la jornada en el Centro Histórico. El evento político representa uno de los encuentros masivos más grandes en la Plaza de la Constitución en lo que va del año.

Las calles aledañas registraron un alto flujo peatonal desde las primeras horas del día. Los contingentes llegaron al Centro Histórico a través del transporte público y de autobuses organizados que se estacionaron en las avenidas cercanas.

El operativo de seguridad y movilidad desplegó a cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para ordenar el paso de las personas y evitar accidentes, la estación del Metro Zócalo permaneció cerrada y se aplicaron cortes a la circulación vehicular.

Los servicios de emergencia brindaron atenciones médicas preventivas a lo largo de la Plaza de la Constitución. Los paramédicos atendieron casos leves de deshidratación, insolación y cansancio provocados por el tiempo de espera bajo el sol.

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CONCLUYE GIRA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El discurso presidencial dará cierre a la rendición de cuentas de la administración federal. Con este acto público en la capital concluye la serie de informes y recorridos que la mandataria realizó previamente por los distintos estados del país.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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