Jornada laboral de 40 horas en México: Sheinbaum destaca aprobación, pero no garantiza dos días de descanso

La reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas en México avanza, pero su aplicación total tardará años y mantendrá el esquema actual de descanso. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la aprobación de esta medida durante su mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México, aunque la legislación aprobada no asegura dos días de descanso obligatorio seguidos para la clase trabajadora.

La reducción del horario de trabajo en México no ocurrirá de manera inmediata. Las empresas y patrones tendrán un periodo de transición que concluirá hasta 2030 para ajustar los horarios de sus plantillas laborales sin afectar la operatividad. Esta aplicación paulatina busca que el sector productivo adapte sus costos y turnos de forma escalonada. Sin embargo, el proceso largo ha generado dudas entre empleados que esperaban un cambio a corto plazo en sus rutinas de trabajo.

LA INCERTIDUMBRE ANTE LOS DOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS La modificación aprobada no especifica que los empleados tengan derecho a dos días de descanso por cada cinco trabajados. La redacción actual de la norma mantiene vacíos sobre cómo deben distribuirse las 40 horas semanales. Al no obligar un segundo día de descanso consecutivo, los patrones podrán repartir las horas laborables en seis días a la semana. Esto significa que las empresas tienen la opción de acortar los turnos diarios en lugar de otorgar un fin de semana completo de dos días a sus trabajadores.

SIN REDUCCIÓN DE SUELDO Y DEDUCCIONES El salario y los derechos adquiridos de los trabajadores están protegidos por la ley durante todo el proceso de transición. La normativa prohíbe a las empresas recortar sueldos o eliminar prestaciones bajo el pretexto de la disminución de horas semanales. Los inspectores laborales vigilarán que los centros de trabajo cumplan con la nueva intensidad horaria sin perjudicar el ingreso económico de las familias mexicanas.