Jornada laboral de 40 horas en México: Sheinbaum destaca aprobación, pero no garantiza dos días de descanso

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Jornada laboral de 40 horas en México: Sheinbaum destaca aprobación, pero no garantiza dos días de descanso
    Claudia Sheinbaum durante el Segundo Informe de Gobierno en el Zócalo capitalino. X

La reforma laboral se aplicará de forma gradual hasta 2030 y deja dudas sobre los días de descanso obligatorio para trabajadores.

La reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas en México avanza, pero su aplicación total tardará años y mantendrá el esquema actual de descanso. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la aprobación de esta medida durante su mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México, aunque la legislación aprobada no asegura dos días de descanso obligatorio seguidos para la clase trabajadora.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/en-vivo-sheinbaum-cierra-gira-de-segundo-informe-ante-mas-de-70-mil-personas-en-el-zocalo-PD23753927

La reducción del horario de trabajo en México no ocurrirá de manera inmediata. Las empresas y patrones tendrán un periodo de transición que concluirá hasta 2030 para ajustar los horarios de sus plantillas laborales sin afectar la operatividad.

Esta aplicación paulatina busca que el sector productivo adapte sus costos y turnos de forma escalonada. Sin embargo, el proceso largo ha generado dudas entre empleados que esperaban un cambio a corto plazo en sus rutinas de trabajo.

LA INCERTIDUMBRE ANTE LOS DOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS

La modificación aprobada no especifica que los empleados tengan derecho a dos días de descanso por cada cinco trabajados. La redacción actual de la norma mantiene vacíos sobre cómo deben distribuirse las 40 horas semanales.

Al no obligar un segundo día de descanso consecutivo, los patrones podrán repartir las horas laborables en seis días a la semana. Esto significa que las empresas tienen la opción de acortar los turnos diarios en lugar de otorgar un fin de semana completo de dos días a sus trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/clara-brugada-respalda-a-sheinbaum-en-el-zocalo-ante-ambicion-imperialista-FD23754661

SIN REDUCCIÓN DE SUELDO Y DEDUCCIONES

El salario y los derechos adquiridos de los trabajadores están protegidos por la ley durante todo el proceso de transición. La normativa prohíbe a las empresas recortar sueldos o eliminar prestaciones bajo el pretexto de la disminución de horas semanales.

Los inspectores laborales vigilarán que los centros de trabajo cumplan con la nueva intensidad horaria sin perjudicar el ingreso económico de las familias mexicanas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Leyes
jornada laboral
Gobierno

Localizaciones


Ciudad de México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

La riqueza que México tiene bajo tierra y estamos desaprovechando
FOTOS: AP Y CUARTOSCURO

Culpando al mensajero
true

Coahuila: Anunciar no es invertir

Fue el jueves que se informó que la inflación general en México se situó en el 3.42% interanual en la primera quincena de septiembre.

Tres ciudades de Coahuila, en el Top 10 con menor inflación
Se informó que habrá premios que van desde 15 mil hasta 25 mil pesos para los ganadores del concurso.

Todo listo para el Festival de la Paella en Saltillo
Para hoy domingo 27 de septiembre, ‘Polo’ continuará como huracán de categoría mayor en la escala Saffir-Simpson

SMN alerta por tormentas: Huracán ‘Polo’ sigue desplazándose a Baja California Sur; se forma Depresión Tropical Dieciocho-E
Evento. Snoop Dogg será quien encabece el evento de las celebridades como conductor principal.

¡Madonna contra las divas del pop! ¿Dónde y a qué hora ver los premios MTV VMAs en México?
Acción. El jurado recorrió los espacios de los competidores para valorar desde la preparación del arroz hasta la intensidad de los fondos y la combinación de ingredientes.

Arroz, música y azafrán: el 16° Festival de la Paella se consolida en Saltillo