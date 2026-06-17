Claudia Sheinbaum destaca reducción histórica de homicidios en México: “Muéstrenme otro país que lo haya logrado en 20 meses”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México alcanzó el promedio diario de homicidios dolosos más bajo de los últimos 14 años, al registrar 27 casos en un solo día. La mandataria atribuyó este resultado a la Estrategia Nacional de Seguridad y afirmó que el país ha logrado reducir casi a la mitad este delito en apenas 20 meses.

Sheinbaum presume disminución histórica de homicidios en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó una reducción histórica en los homicidios dolosos registrados en México, al informar que el país alcanzó un promedio diario de 27 casos, la cifra más baja de los últimos 14 años.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que este resultado refleja el impacto de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por su gobierno y reconoció el trabajo realizado por el Gabinete de Seguridad para combatir la violencia.

”Muéstrenme otro país que haya logrado esto”

Al presentar los datos, Sheinbaum enfatizó que la disminución de casi el 50 por ciento en los homicidios dolosos en un periodo de 20 meses representa un hecho sin precedentes.

”Muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios dolosos, con una situación como la que se vive en México, con grupos de la delincuencia organizada”, expresó la presidenta.

La titular del Ejecutivo sostuvo que estos resultados no son producto del azar, sino de una estrategia integral que combina acciones preventivas y operativas para enfrentar la inseguridad.