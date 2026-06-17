Claudia Sheinbaum destaca reducción histórica de homicidios en México: “Muéstrenme otro país que lo haya logrado en 20 meses”
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La presidenta Claudia Sheinbaum reportó el promedio diario de homicidios más bajo en 14 años y defendió los resultados de la estrategia oficial frente a las métricas internacionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México alcanzó el promedio diario de homicidios dolosos más bajo de los últimos 14 años, al registrar 27 casos en un solo día. La mandataria atribuyó este resultado a la Estrategia Nacional de Seguridad y afirmó que el país ha logrado reducir casi a la mitad este delito en apenas 20 meses.
Sheinbaum presume disminución histórica de homicidios en México
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó una reducción histórica en los homicidios dolosos registrados en México, al informar que el país alcanzó un promedio diario de 27 casos, la cifra más baja de los últimos 14 años.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que este resultado refleja el impacto de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por su gobierno y reconoció el trabajo realizado por el Gabinete de Seguridad para combatir la violencia.
”Muéstrenme otro país que haya logrado esto”
Al presentar los datos, Sheinbaum enfatizó que la disminución de casi el 50 por ciento en los homicidios dolosos en un periodo de 20 meses representa un hecho sin precedentes.
”Muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios dolosos, con una situación como la que se vive en México, con grupos de la delincuencia organizada”, expresó la presidenta.
La titular del Ejecutivo sostuvo que estos resultados no son producto del azar, sino de una estrategia integral que combina acciones preventivas y operativas para enfrentar la inseguridad.
Estrategia Nacional de Seguridad, clave en la reducción
De acuerdo con la presidenta, la disminución de los homicidios responde al trabajo coordinado que realiza el Gabinete de Seguridad, desde la atención a las causas sociales de la violencia hasta las acciones de inteligencia y la detención de presuntos delincuentes.
Sheinbaum explicó que la combinación de programas sociales, fortalecimiento de las instituciones de seguridad y operativos focalizados ha permitido una tendencia a la baja en este delito de alto impacto.
Además, reconoció públicamente el desempeño de los integrantes del gabinete, a quienes incluso felicitó por alcanzar una cifra que no se registraba en el país desde hace más de una década.
Un indicador que marca un nuevo precedente
La presidenta señaló que registrar únicamente 27 homicidios dolosos en un día representa un avance significativo dentro de los esfuerzos por mejorar la seguridad en México.
Si bien los retos en materia de delincuencia organizada continúan, el gobierno federal considera que la estrategia aplicada ha mostrado resultados medibles y una reducción sostenida en uno de los principales indicadores de violencia.
Con estos datos, la administración de Claudia Sheinbaum busca consolidar una política de seguridad basada en la coordinación institucional, la atención a las causas y el combate directo a los grupos delictivos para mantener la tendencia a la baja en los homicidios dolosos.