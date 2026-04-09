Claudia Sheinbaum se reúne con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez

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México
/ 9 abril 2026
    Claudia Sheinbaum se reúne con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez
    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con la escritora franco-mexicana Elena Poniatowska y la activista Jesusa Rodríguez. CAPTURA DE PANTALLA

Desde su llegada al poder, la presidenta ha destacado la labor de las mujeres para el desarrollo de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con la escritora franco-mexicana Elena Poniatowska y la activista Jesusa Rodríguez, según informó en su cuenta de X el 9 de abril. Además, compartió una breve frase acompañada de un video donde muestra la convivencia de ambas mujeres: “Feliz de compartir con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez momentos excepcionales”.

Al comienzo de un video compartido a través de redes sociales, la mandataria federal comentó que Poniatowska es “mi escritora favorita, a quien admiro muchísimo. No solamente una gran escritora mexicana, sino una mujer siempre comprometida con las causas nobles y justas del pueblo de México, y con las mujeres. Así que estoy feliz, Elena, que estás aquí conmigo visitándome”.

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Como respuesta, la autora de libros como ‘La noche de Tlatelolco’, declaró que “Me emociono mucho, ya estoy viejita. Para mí, el que Claudia esté en el poder es un logro, yo creo también de todos nosotros”, refiriéndose a la llegada de una mujer a la Presidencia.

Alusiva a Jesusa Rodríguez, recordó los años donde formaban parte de la oposición al poder, “otro ejemplo, Jesusa. Me acuerdo cuando estábamos aquí afuera en el Zócalo las dos conduciendo los eventos de AMLO”.

Sheinbaum recordó cuando ambas encabezaban eventos del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de México. “Pues yo estoy junto a mis dos estrellas máximas, así que más feliz no se puede, y vivir este momento de México es lo que esperé toda mi vida”, dijo la activista.

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La también directora de teatro destacó la trayectoria de Sheinbaum y Poniatowska, “estoy junto a mis dos estrellas máximas, así que más feliz no se puede. Y vivir este momento de México es lo que esperé toda mi vida. Así que ustedes dos son mi guía, mi ejemplo y soy feliz”.

Desde su llegada al poder, Claudia Sheinbaum destaca la labor de las mujeres para el desarrollo de la vida en México, como los derechos, el tema de cuidados y mujeres en la historia.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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