Sheinbaum defiende congelamiento de cuentas por UIF sin orden judicial; ‘pueden ampararse’, afirma

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validara la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para bloquear, sin orden judicial previa, cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Durante su conferencia matutina de este miércoles 8 de abril, la mandataria sostuvo que el objetivo de la UIF es proteger el sistema financiero y evitar el lavado de dinero, y afirmó que la Unidad no ha cerrado cuentas de personas no vinculadas con ese tipo de conductas.

“Si la UIF encuentra que hay lavado de dinero o presunto lavado de dinero, puede inmovilizar una cuenta. Si el privado dice: ‘Oye, esto fue de manera injusta’, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata... máximo, como está establecido en las leyes, son 6 meses”, dijo. Sheinbaum añadió que la UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos desde octubre de 2024, inicio de la presente administración. “Nadie se ha quejado”, comentó al referirse a críticas de especialistas y organizaciones.

La Presidenta señaló que el gobierno atiende la delincuencia organizada “siguiendo” la pista del dinero y que, mientras se tramitan recursos legales, se inmovilizan fondos que, dijo, son presuntamente utilizados por grupos criminales o por “factureros”. “Eso es lo que resolvió la Corte... en Estados Unidos lo hace la policía”, afirmó. También aseguró que el fallo busca contribuir a la pacificación del país y reducir violencia y lavado de dinero, y envió un mensaje a empresarios al señalar que no se actuará fuera de la ley ni con fines políticos. “Ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo que no está dentro de la ley... Nada discrecional o algo que tenga que ver con algo político”, sostuvo.

Hoy se publicó que la facultad para bloquear cuentas sin orden judicial se aplica para combatir al crimen organizado y no con fines de persecución política o contra ciudadanos, de acuerdo con Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, entrevistado por este diario. Con el fallo del Alto Tribunal, se establece que la institución crediticia deberá notificar a la persona interesada las razones del congelamiento y su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas; a partir del día hábil siguiente, contará con cinco días hábiles para solicitar a la UIF la garantía de audiencia. Presentada la solicitud, la UIF deberá otorgar la audiencia dentro de los 10 días hábiles siguientes y, después, resolver en un plazo de 15 días hábiles la inclusión o no en la lista, con los motivos correspondientes.

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